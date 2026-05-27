Ţigaretele electronice şi dispozitivele de încălzit tutunul, interzise în spaţiile publice, a decis Senatul

Ţigările electronice şi dispozitivele electronice care încălzesc tutunul ar putea fi interzise în spaţiile publice închise, în transportul în comun şi la locurile de joacă pentru copii. Senatul a adoptat proiectul de lege, însă decizia finală aparţine Camerei Deputaţilor.

S-au înregistrat 40 voturi "pentru", 22 "contra" şi 14 abţineri.

Propunerea legislativă modifică şi completează în acest sens Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, potrivit Agerpres.

Proiectul a avut raport negativ din partea comisiei de specialitate, dar în plen acest raport nu a întrunit voturile necesare, fiind, în schimb, adoptată propunerea legislativă în forma depusă de iniţiatori.

"Se interzice fumatul, a ţigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru ţigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii", prevede actul normativ adoptat.

Ce spaţii sunt exceptate

Vor face excepţie spaţiile în care sunt cazate persoanele private de libertate.

"Principiul acestui proiect este interzicerea totală a fumatului, indiferent de tipul de dispozitiv folosit, în toate spaţiile închise şi acoperite de folosinţă colectivă. O astfel de măsură i-ar încuraja pe fumători să reducă sau să renunţe la consumul produselor de tutun, iar pe nefumători i-ar descuraja să înceapă să consume astfel de produse şi i-ar proteja de efectele deosebit de grave ale fumatului pasiv", au arătat iniţiatorii proiectului, parlamentari ai POT, în expunerea de motive a proiectului.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaţilor este decizională.

