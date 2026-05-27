Patru judeţe intră sub cod portocaliu de vijelii. Vântul va bate cu 70-80 km/h

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de vijelii puternice, valabil pentru patru judeţe din Moldova. Codul va fi valabil până la ora 18.45. Vântul va bate cu 70-80 km/h.

Potrivit ANM, vor fi vizaze următoarele zone din judeţul Botoşani: Flămânzi, Vorona, Frumușica, Albești, Trușești, Ștefănești, Bălușeni, Lunca, Tudora, Cristești, Copălău, Călărași, Hlipiceni, Coșula, Todireni, Prăjeni, Sulița, Santa Mare, Durnești, Blândești, Românești, Răușeni;

Din județul Neamţ: Stănița, Boghicea;

Din județul Iaşi: Iași, Târgu Frumos, Hârlău, Tomești, Holboca, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Ciurea, Răducăneni, Cotnari, Țibănești, Scobinți, Miroslava, Lețcani, Țibana, Ruginoasa, Popricani, Voinești, Șipote, Erbiceni, Costuleni, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Dagâța, Vlădeni, Ciortești, Dumești, Ion Neculce, Comarna, Mironeasa, Sinești, Bivolari, Andrieșeni, Valea Lupului, Todirești, Mogoșești, Focuri, Schitu Duca, Sirețel, Popești, Lungani, Scânteia, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Brăești, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Gropnița, Plugari, Horlești, Coarnele Caprei, Bârnova, Golăiești, Grajduri, Movileni, Balș, Șcheia, Dobrovăț, Aroneanu, Țuțora, Românești, Ipatele, Fântânele, Grozești, Costești, Mădârjac, Roșcani, Cucuteni;

Din Județul Vaslui: Tăcuta;

Se vor semnala : Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…80 km/h.

Recomandările ISU

Pentru a gestiona în mod operativ situațiile de urgență care ar putea apărea din cauza fenomenelor meteorologice periculoase, pompierii vor fi la datorie, pregătiți să intervină cu mijloacele tehnice din dotare.

ISU Botoșani a înștiințat unitățile administrativ-teritoriale din județ cu privire la fenomenele meteorologice prognozate și a transmis măsurile ce trebuie luate pentru a preveni evenimentele care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor sau produce pagube materiale.

Recomandăm cetățenilor respectarea următoarelor măsuri:

fiți prudenți atunci când vă aflați pe stradă și evitați deplasarea în zone cu panouri publicitare, copaci sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți;

nu treceți prin dreptul clădirilor aflate în construcție sau care prezintă elemente arhitectonice ce pot fi smulse de vânt și nu vă adăpostiți aproape de construcții improvizate;

parcați autoturismele la distanță sigură față de copaci sau stâlpi de electricitate;

îndepărtați copacii sau ramurile uscate, care pe timpul unei furtuni, ar putea cădea şi provoca victime sau pagube materiale;

nu atingeți firele căzute la pământ.

Reamintim faptul că, în condiții de vânt puternic, folosirea focului deschis în gospodării este foarte periculoasă, fiind și interzisă. Vântul poate propaga focul, într-un timp foarte scurt, la clădiri, depozite sau chiar la păduri.

Pentru a preveni incendiile, nu trebuie aruncate resturi de țigară sau bețe de chibrit aproape de căpițele de fân sau de locurile în care sunt depozitate furaje, lemne de foc, substanțe inflamabile sau alte materiale combustibile.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea portalului fiipregatit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și AppStore.

