Bolojan: PSD e în boscheţi de 3 săptămâni, fuge de răspundere. În ce condiţii susţine un guvern tehnocrat

Ilie Bolojan nu exclude o nouă nominalizare de premier, dar spune că acest scenariu ar fi ultima variantă. Premierul interimar a declarat că PSD "a intrat în boscheţi" de trei săptămâni şi nu vine cu propuneri. "După ce a dărâmat în mod iresponsabil Guvernul, PSD fuge de răspundere", a acuzat el. PNL nu a discutat niciun nume de prim-ministru cu Nicușor Dan, dar nu va vota "miniștri surogat ai PSD" într-un guvern tehnocrat

Ilie Bolojan la discursul din timpul votului asupra moțiunii de cenzură în urma căruia a căzut guvernul, 5 mai 2026 - Profimedia

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri într-un interviu la Digi FM că, în prezent, nu există nicio concluzie despre Guvern. "Am discutat cu Nicuşor Dan, am spus fiecare punctul de vedere. Mai mult nu pot confirma. Cu cât se găseşte o soluţie rapidă la această criză, cu atât este mai bine. Dacă până la intrarea în vacanţa parlamentară nu se găseşte o soluţie, Guvernul nu poate emite OUG-uri. Din punct de vedere al guvernării, este limitat", a declarat premierul interimar.

Bolojan spune că nu s-a discutat explicit despre niciun nume de premier, dar confirmă că ipoteza unui Guvern tehnocrat a fost avansată. "Este greu ca un premier tehnocrat să poată performa", a subliniat el.

Întrebat dacă PNL va vota un Guvern tehnocrat, şeful liberalilor a reacţionat spunând că "trebuie să vedem programul şi miniştrii. Dacă sunt formule surogat ale PSD, nu". "Decizia legată de vot nu o ia Bolojan, vom discuta în partid", a completat el.

Articolul continuă după reclamă

Şeful Guvernului interimar a mai spus că PSD "de trei săptămâni a intrat în boscheţi" şi nu vine cu propuneri. "Constat doar că PSD după ce a dărâmat guvernul, iresponsabil aș zice, de trei săptămâni a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere. Ar trebui să se ducă cu o propunere asumată, dar nu o fac dovadă că fug de răspundere".

Premierul a refuzat să intre în detalii despre discuţiile pe care partidele le-au avut cu şeful statului. Totodată, Bolojan a respins speculaţiile privind o ruptură în relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan. "Eu nu am nicio percepţie de relaţie ruptă".

Întrebat dacă există, în vreun scenariu, posibilitatea ca el să fie renominalizat pentru funcţia de premier, Bolojan nu a exclus, dar transmite că este doar o variantă secundară, iar decizia nu este a lui.

"O astfel de ipoteză nu a fost discutată, pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată prima ipoteză. În mod evident, nu are cum să fie prima ipoteză", a transmis el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰