Un tânăr de 26 de ani a fost arestat în cazul crimei din Floreşti - moartea fostului director de la Cupru Min, Gheorghe Chindriş, celebru după ce a creat un sat românesc în Statele Unite. În faţa poliţiştilor, suspectul a explicat astăzi pas cu pas episoadele tragediei. Cercul s-a închis când anchetatorii au aflat ce imprudenţa i-a adus moartea bărbatului de 65 de ani. Victima l-a invitat acasă pe tânăr după ce abia îl cunoscuse pe internet.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 19:37

Păzit de procurori şi poliţişti de la trupele speciale de intervenţie, suspectul s-a întors la locul crimei şi le-a arătat anchetatorilor tot ce a făcut în noaptea de vineri spre sâmbătă în vila victimei din Floreşti, din apropiere de Cluj-Napoca. Fostul director l-a invitat acasă la el, iar lucrurile au scăpat de sub control din cauza alcoolului.

Victima, Gheorghe Chindriş, a fost director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba. În anul 2001 s-a mutat în Statele Unite, unde a construit un sat românesc în jurul unei biserici maramureșene. Întors acasă acum 14 ani, se dedicase promovării folclorului şi era un model pentru comunitate.

Cum a încercat suspectul să scape după crimă

După ce l-a omorât cu un calorifer electric, tânărul de 26 de ani a vrut să fugă cu maşina victimei, dar nu a putut să dezactiveze sistemele de securitate şi să deschidă poarta. Rănit la mână în timpul crimei, s-a dus apoi la spitalul din Reghin şi le-a cerut medicilor să îl panseze. Următorul pas a fost să se ascundă în casa mătuşii sale.

"Am văzut că e gălăgie mare şi debandadă. L-am văzut, nu era nimic suspect la el", a spus un martor.

Prins la o zi după crimă, cu bani şi bijuterii furate

Poliţiştii l-au prins pe suspect la 24 de ore după crimă. Avea la el 15.000 de lei şi bijuterii furate din casa victimei. Tânărul, care şi-a petrecut o bună parte din viaţă în Anglia şi Belgia, a mai fost implicat în 2019 într-un dosar de distrugere. Acum ar putea primi pedeapsa maximă pentru omor şi furt.

