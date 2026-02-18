Incident grav într-o comună din judeţul Mureş! Un bărbat de 45 de ani a fost sfâşiat de o ursoaică, însoţită de cei doi pui, la o stână. Deşi avea câinii, victima nu a avut nicio şansă împotriva animalului sălbatic care s-a năpustit asupra sa. Doar o minune a făcut să scape cu viaţă, însă, este internat în stare gravă la spital.

Incidentul s-a petrecut în satul Maiad din judeţul Mureş. Un cioban era la stână cu oile, când din senins, o ursoaică cu doi pui şi-au făcut apariţia. Speriat, acesta şi-a sunat şeful care, însoţit de câini, a venit pentru a alunga animalele sălbatice. Însă, a căzut chiar el pradă sălbăticiunilor.

"Ei cum au observat, s-au dus după urs să vadă ce şi cum şi puiul a rămas în urmă. Şi cum a rămas în urmă, a văzut ursul, s-a întors şi direct pe el", spun martorii.

"Eu am văzut ambulanţele şi am fost aici, şi aşa am auzit că e băiatul meu", spune mama victimei.

Ambulanţa chemată să preia victima a rămas împotmolită în noroi, la nici 500 de metri de stână. O asistentă şi-a luat inima în dinţi şi a fugit până la locul atacului pentru a-i acorda primul ajutor bărbatului, asta deşi pericolul era uriaş: ursoaica putea ataca, în orice moment, din nou. Ulterior, bărbatul de 45 de ani a fost dus cu o maşină de teren la ambulanţă, iar mai apoi, transportat de urgenţă la spital.

"Operat cinci ore a fost", spune mama victimei.

"Erau câinii. Că dacă nu... Doamne fereşte! Un urs de 400 de kilograme stătea pe el şi se rostogolea, ca într-o maşină de spălat aşa", spun martorii.

Bărbatul a fost grav rănit la cap, spate şi umeri

După operaţie, a rămas internat la spitalul din Târgu Mureş. Medicii spun că doar o minune a făcut să scape cu viaţă.

"Am întocmit procesele verbale care vor fi depuse la Garde de Mediu şi la Ministerul Mediului. Urmează ca o persoană împuternicită din cadrul familiei să vină să depună o cerere pentru despăgubire", spune Koracsony Karoly, primarul ocmunei Găleşti.

"În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii de vătămare corporală din culpă", spune Aurica Mate, purtător de cuvânt Mureş.

Localnicii spun că sunt terorizaţi de sălbăticiuni atât vara, cât şi iarna. Mai nou, urşii nu mai hibernează şi ies prin sate, în căutarea de hrană.

"Am avut un verişor al nevestei mele. A venit la plimbare cu câinii şi dacă nu erau câinii, îl omora ursul".

"Suntem în alertă, că nu se ştie niciodată când ieşi din casă seara... nu ştii pe unde apare", spun localnicii.

Doar anul trecut, au fost 25 de alerte ale apariţiei urşilor în sate. În 14 dintre aceste cazuri, în primării au fost întocmite şi dosare pentru despăgubiri.

