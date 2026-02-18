Vremea rea a pus stăpânire pe Capitală, iar riscul de accidente este uriaş.

Noaptea trecută au fost nu mai puţin de 485 de apeluri la Serviciul de Ambulanţă, iar în toate aceste cazuri au fost trimise echipaje.

Ambulanţele se deplasează greu la intervenţii

Alis Grasu, manager SABIF, spune că autospecialele se deplasează cu dificultate din cauza condiţiilor de iarnă, iar o parte dintre angajaţii Serviciului de Ambulanţă nu au putut intra în ture pentru că nu au putut ajunge la muncă.

"La Serviciul de Ambulanţă Bucureşti Ilfov în ultimele 12 ore au fost 485 de apeluri care s-au finalizat prin deplasarea unei ambulanţe. Dintre acestea 335 de solicitări au fost pentru urgenţe de cod roşu şi cod galben. Se circulă cu dificultate, încă se lucrează la deszăpezirea substaţiilor. Maşinile de Ambulanţă ies cu dificultate din locaţii şi se deplasează cu dificultate prin oraş. Un număr de colegi de-ai noştri care fac naveta din judeţele din jur încă nu au putut ajunge la serviciu", a declarat Alis Grasu, manager SABIF.

