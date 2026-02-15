Antena Meniu Search
Mai mulţi tineri cu vârste între 15 şi 17 ani s-au bătut pe stradă şi într-un autobuz din Bucureşti

Mai mulţi adolescenţi de 15 – 17 ani s-au bătut pe stradă, dar şi într-un autobuz din Bucureşti, iar doi dintre ei au fost răniţi. S-au folosit mai multe obiecte contondente.

de Redactia Observator

la 15.02.2026 , 15:11
"La data de 14 februarie 2026, în jurul orei 21.00, un tânăr ar fi avut un conflict spontan cu un alt tânăr, pe fondul adresării de injurii reciproce, în zona staţiei de metrou Nicolae Grigorescu. Ulterior, conflictul a continuat în zona staţiei STB Nicolae Grigorescu, respectiv într-un autobuz al liniei 311, unde grupul format din aproximativ opt persoane ar fi agresat mai mulţi tineri", a transmis, duminică, Poliţia Capitalei, citată de news.ro.

Două persoane au suferit leziuni la nivelul capului şi membrelor superioare

Sursa citată a precizat că două persoane au suferit leziuni la nivelul capului şi membrelor superioare, ca urmare a lovirii cu obiecte contondente. "În urma verificărilor efectuate de poliţişti, au fost identificate şi ridicate mai multe obiecte contondente, posibil folosite la comiterea agresiunii. Toate persoanele vătămate, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, au fost audiate în prezenţa părinţilor. Până la acest moment, nu a fost formulată plângere penală", a mai precizat Poliţia.

Totodată, sunt desfăşurate activităţi pentru identificarea şi depistarea tuturor persoanelor implicate în eveniment. Cercetările sunt continuate, din oficiu, de poliţiştii din cadrul Brigăzii de Poliţie pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

