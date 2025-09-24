După trei zile de căutări, anchetatorii l-au găsit pe cel care trimitea mesaje anonime ca va masacra copii in scoli. Are 17 ani, e elev în clasa a douăsprezecea la un liceu din Capitală si era oricum cercetat şi de FBI pentru acte de terorism. Agenţii americani au vrut ca băiatul să fie judecat peste Ocean dar magistraţii români au refuzat extrădarea. Au motivat că minorul ar putea fi condamndat la închisoare pe viaţă. Acum, DIICOT a deschis un dosar penal pentru aceleaşi acuzaţii. Te avertizez, urmează informaţii cu puternic impact emoţional.

Elevul de clasa a douăsprezecea a pus pe jar poliţia şi serviciile secrete. După ce duminică noaptea a trimis mesaje de ameninţare către sute de şcoli, spitale şi alte instituţii publice, marţi seară a revenit cu un mesaj similar. "Angel", aşa cum îşi spunea în e-mailuri, a transmis din nou că s-a hotărât să pornească un atac sângeros asupra elevilor.

La finalul mesajului, a ataşat şi patru fotografii făcute la două dintre cele mai şocante masacre din istoria Statelor Unite: în Texas şi Connecticut, unde atacatorii au ucis zeci de elevi şi profesori.

Pe numele său real Lucas, liceanul bucureştean a folosit un program de tip VPN, pentru a da impresia că mesajele vin din afara ţării.

Băiatul a fost dus imediat la audieri. Aşa au descoperit anchetatorii că este vorba despre acelaşi adolescent care în 2023 avea legături cu o rețea teroristă globală, care manipulează și extorchează victimele pentru a le determina să comită acte de violență, exploatare sexuată și automutilare.

Agenţii FBI au documentat că românul a şantajat două eleve din SUA, iar când una a refuzat să mai comunice cu el, a trimis în numele victimei ameninţări cu bombă către sinagogi, districte școlare, aeroporturi, spitale și clădiri guvernamentale situate în Statele Unite sau în Marea Britanie.

La şcoala în care învaţă în Bucureşti, tânărul nu a dat niciodată nimic de bănuit, spun colegii. Accesul în liceu a fost restricţionat. Toţi elevii au fost obligaţi să prezinte carnetul ca să fie lăsaţi să treacă de poartă.

În faţa agenţilor federali, tânărul a recunoscut anul trecut că a trimis peste 450 de amenințări cu bombă sau de atac armat în masă în școli din SUA. Judecătorii din România au decis să nu îl extrădeze în Statele Unite ale Americii, pe motiv că nu poate fi acuzat de terorism din moment ce nu e motivat politic, religios sau ideologic. După 30 de zile de arest la domiciliu, a intrat într-un program de consiliere, împreună cu părinții săi, susținut la Protecţia Copilului Sector 6 și se afla, teoretic, sub tratament.

