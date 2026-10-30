Observator » Evenimente » Trei fraţi de 11, 12 și 13 ani din Sălaj sunt daţi dispăruţi. Autorităţile au transmis un mesaj RO-ALERT

Trei fraţi de 11, 12 și 13 ani din Sălaj sunt daţi dispăruţi. Autorităţile au transmis un mesaj RO-ALERT

Trei copii de 11, 12 și 13 ani din Sălaj sunt daţi dispăruţi. Autorităţile au transmis un mesaj RO-ALERT Trei copii de 11, 12 și 13 ani din Sălaj sunt daţi dispăruţi. Autorităţile au transmis un mesaj RO-ALERT
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Nicu Tatu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.10.2026, 11:54 | Modificat la 30.10.2026, 12:25

Trei copii, cu vârste de 11, 12 şi 13 ani, sunt căutaţi de poliţiştii sălăjeni după ce au plecat voluntar, joi după-amiază, de pe un teren viran din localitatea Borla, comuna Bocşa, pentru găsirea acestora fiind emis, vineri, un mesaj RO-ALERT în judeţele Sălaj şi Cluj.

Potrivit unui comunicat de presă transmis vineri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Zalău au fost sesizaţi, joi, în jurul orei 16:30, cu privire la dispariţia celor trei minori: Rostaş Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, Rostaş Ioan, de 13 ani, şi Rostaş Raluca Mădălina, de 12 ani, scrie Agerpres.

Cazul a fost preluat de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sălaj, fiind constituită o echipă operativă pentru desfăşurarea căutărilor.

În acţiune au fost mobilizate efective ale Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Rutier, Poliţiei Municipiului Zalău, Secţiei 1 Poliţie Rurală Zalău şi Secţiei 2 Poliţie Rurală Sânmihaiu Almaşului.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, vineri, în jurul orei 11:00, autorităţile au transmis un mesaj RO-ALERT în judeţele Sălaj şi Cluj.

"Căutările au fost desfăşurate pe parcursul întregii nopţi şi sunt continuate şi în prezent, în vederea depistării persoanelor dispărute. Găsirea acestora reprezintă o prioritate pentru toate efectivele implicate în activităţile de căutare", se arată în comunicatul IPJ Sălaj.

Nicu Tatu
Like
copii disparuti ro alert cluj salaj
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.