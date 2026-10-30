Trei fraţi de 11, 12 și 13 ani din Sălaj sunt daţi dispăruţi. Autorităţile au transmis un mesaj RO-ALERT

Trei copii, cu vârste de 11, 12 şi 13 ani, sunt căutaţi de poliţiştii sălăjeni după ce au plecat voluntar, joi după-amiază, de pe un teren viran din localitatea Borla, comuna Bocşa, pentru găsirea acestora fiind emis, vineri, un mesaj RO-ALERT în judeţele Sălaj şi Cluj.

Trei copii de 11, 12 și 13 ani din Sălaj sunt daţi dispăruţi. Autorităţile au transmis un mesaj RO-ALERT

Potrivit unui comunicat de presă transmis vineri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Zalău au fost sesizaţi, joi, în jurul orei 16:30, cu privire la dispariţia celor trei minori: Rostaş Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, Rostaş Ioan, de 13 ani, şi Rostaş Raluca Mădălina, de 12 ani, scrie Agerpres.

Cazul a fost preluat de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sălaj, fiind constituită o echipă operativă pentru desfăşurarea căutărilor.

În acţiune au fost mobilizate efective ale Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Rutier, Poliţiei Municipiului Zalău, Secţiei 1 Poliţie Rurală Zalău şi Secţiei 2 Poliţie Rurală Sânmihaiu Almaşului.

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De asemenea, vineri, în jurul orei 11:00, autorităţile au transmis un mesaj RO-ALERT în judeţele Sălaj şi Cluj.

"Căutările au fost desfăşurate pe parcursul întregii nopţi şi sunt continuate şi în prezent, în vederea depistării persoanelor dispărute. Găsirea acestora reprezintă o prioritate pentru toate efectivele implicate în activităţile de căutare", se arată în comunicatul IPJ Sălaj.