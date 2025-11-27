Prima autostradă care uneşte două regiuni istorice deschide drumul între Muntenia şi Moldova. De astăzi, mergem de la Bucureşti la Focşani cu 130 de kilometri pe oră. A7 a ajuns la peste 200 de kilometri, jumătate din lungimea pe care o va avea la sfârşitul lucrărilor, la finalul anului viitor.

"Doar acest segment de 14 kilometri, inaugurat astăzi, mai lipsea ca să putem merge pe autostradă de la Bucureşti la Focşani. Constructorii din Turcia au lucrat la el aproape doi ani", a transmis Ana Grigore, reporter Observator.

Şofer: Suntem foarte mulţumiţi că s-a terminat în sfârşit şi că putem circula în siguranţă.

Reporter: Cât făceaţi până acum?

Articolul continuă după reclamă

Şofer: 3-4 ore.

Reporter: Pe E85?

Şofer: Pe E85, da.

Ministrul Transporturilor speră că Autostrada Unirii se va lungi cu încă 50 de kilometri luna viitoare.

"După discuţiile cu constructorul, avem de gând să deschidem până la finalul acestui an A7 până în dreptul localităţii Adjud", a declarat Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor.

Observator a făcut comparaţia între Bucureşti - Focşani, traseul pe autostradă, şi cel pe Drumul European 85.

"Plecăm din Bucureşti la ora 07:00. O să mergem pe E85 până la Focşani, iar drumul ar trebui să dureze aproximativ două ore și jumătate. Estimările GPSului arată că economisim 30 de minute şi evităm pericolele temutei şosele poreclite de şoferi Drumul morţii. Aşa arată traficul pe E85 la primele ore ale dimineţii: intens şi cu risc ridicat de accident. Doar pe sectorul din judeţul Buzău, în ultimii 10 ani, au fost înregistrate aproape o mie de accidente, în care au murit 272 de oameni", a mai transmis Ana Grigore.

Autostrada Moldovei va ajunge până la Siret. Autorităţile estimează că tronsonul Focşani - Paşcani va fi gata la sfârşitul anului viitor. Cu gândul la ce urmează, directorul Companiei de autostrăzi s-a încurcat în calcule.

Reporter: Deci câţi kilometri de autostradă vom avea anul viitor?

Cristian Pistol, CNAIR: "Aproximativ 160 de kilometri pe A7, vorbim de Transilvania şi cu A0, încă 51, vreo 250 de kilometri."

Cu inaugurarea de astăzi, reţeaua drumurilor de mare viteză ajunge la 1.368 de kilometri.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi mai tineri decât vârsta reală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰