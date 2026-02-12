La doar un an de la inaugurare, pe autostrada A7 au apărut deja primele probleme. În unele zone, asfaltul s-a tasat, iar șoferii spun că drumul a ajuns să aibă denivelări care se simt ca o "trambulină".

În plus, lipsesc mai multe tipuri de panouri care ar fi trebuit să îi ajute pe conducători.

Direcția Regională de Drumuri Buzău a notificat constructorul, iar acesta a promis că va remedia deficiențele. Separat, la parapeții și glisierele metalice care au fost avariate în urma unor accidente, reparaţiile vor fi făcute prin firmele de asigurări, din polițele RCA ale șoferilor vinovați.

