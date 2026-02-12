Antena Meniu Search
LOTO 6/49 joi 12 februarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 12 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 8 februarie, Loteria Română a acordat 35.272 de câştiguri în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 08:04
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 22,31 milioane de lei (peste 4,38 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 908.900 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câștigătoare azi, 12 februarie

  • Numere câștigătoare la Joker: 
  • Numere câștigătoare la Noroc Plus: 
  • Numere câștigătoare la Super Noroc: 
  • Numere câștigătoare la Noroc: 
  • Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 
  • Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 
La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 51,7 milioane de lei (peste 10,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 352.900 de lei (peste 69.300 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 570.100 de lei (peste 111.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 596.200 de lei (peste 117.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report, la categoria I, în valoare de peste 34.100 de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Ultimele numere câștigătoare

  • Numere câștigătoare la Joker: 1, 2, 36, 23, 21 + 6
  • Numere câștigătoare la Noroc Plus: 9 9 8 7 6 0
  • Numere câștigătoare la Super Noroc: 0 7 7 5 5 3
  • Numere câștigătoare la Noroc: 2 7 3 3 8 9 6
  • Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 32, 11, 20, 29, 22, 34
  • Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 22, 16, 11, 44, 28, 20
