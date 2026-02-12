Opt percheziții domiciliare au avut loc, joi, în București și în județele Ilfov și Ialomița, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Schema prin care 12 tone de portocale cu pesticide peste limită și origine falsă au fost vândute în România - Poliţia Română

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, ancheta vizează reprezentanții unei societăți comerciale care ar fi oferit spre vânzare aproximativ 12.400 de kilograme de fructe importate din Egipt, pentru care ar fi fost falsificate datele de proveniență. Concret, anchetatorii susțin că ambalajele și etichetele ar fi fost înlocuite, fiind schimbată țara de origine din Egipt în Grecia.

Din cercetări a reieșit că mărfurile ar fi fost substituite pentru a ascunde un conținut ridicat de pesticide, peste limita maximă admisă de lege, dar și pentru a putea fi comercializate către populație. Produsele ar fi fost distribuite prin intermediul unui lanț de hypermarketuri, iar veniturile obținute nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile ale firmei furnizoare.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe bunuri de interes pentru anchetă. De asemenea, 12 persoane, suspecți și martori, urmează să fie audiate.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Autoritățile precizează că percheziția domiciliară este un procedeu prevăzut de Codul de procedură penală și că toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰