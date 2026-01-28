Antena Meniu Search
Un şofer român de TIR a aflat din presă că a murit într-un accident: "Sunt viu, îmi pare rău"

Un român, şofer de TIR angajat al unei firme din Italia, a aflat din presă că ar fi murit într-un tragic accident produs în Germania. Bărbatul şi-a liniştit imediat rudele şi prietenii.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 16:13
Săptămâna trecută, doi şoferi de la firma unde lucra şi românul au murit în urma unui accident produs pe A44 din Germania. Potrivit poliţiei germane, accidentul a fost provocat de neadaptarea vitezei la condiţiile meteo, având în vedere că era polei. Cei doi şoferi se întorceau din Hamburg, cu TIR-ul gol, după ce lăsaseră marfa la destinaţie.

Eroarea, provocată de o problemă de comunicare

Unul dintre şoferi a fost identificat ca fiind cetăţean italian. În cazul celui de-al doilea au planat incertitudini în privinţa naţionalităţii. În cele din urmă s-a stabilit că era cetăţean moldovean. Până ca autorităţile germane să ofere confirmarea oficială, presa italiană a speculat că cel de-al doilea şofer ar fi român şi a publicat informaţia.

După ce a apărut ştirea pe site-ul primalariviera.it, românul a intrat imediat pe reţelele de socializare şi şi-a liniştit familia şi prietenii. "Îmi pare rău pentru colegii mei care au murit, dar eu sunt viu", a fost mesajul românului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

italia romania germania tir accident autostrada
