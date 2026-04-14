Autostrada spre munte rămâne drumul promisiunilor. De 20 de ani, fiecare guvern si-a luat angajamentul că vom circula pe autostradă de la Bucureşti la Braşov. Mai marii din Transporturi au dat ca termen 4,5 sau 6 ani. După două decenii, între Ploieşti şi Braşov, există doar şase kilometri de autostradă, care ocolesc o comună. În rest, şoferii stau tot pe DN1, în coloane kilometrice pe timpul, pe banii şi pe nervii lor.

"Vreau că peste 6 ani, când voi veni la Braşov să spun că toate drumurile duc la Braşov", declara Ludovic Orban în 2020.

Au trecut cei 6 ani şi autostrada spre munte ramane un vis. De la Comarnic spre Brașov încep cozile de masini şi drumul spre stațiunile de pe Valea Prahovei devine tot mai lung. Acum 20 de ani, construcția autostrazii era estimată la 1.4 miliarde de euro. Acum, ar costa peste 8 miliarde.

Niciun guvern nu a dus proiectul la capăt

În ultimii 20 de ani, nu a existat premier sau ministru al Transporturilor care să nu promită că va face autostrada spre munte. De fiecare dată, termenele au rămas în aer.

Din cei 112 kilometri, cât are proiectul pe hârtie, au fost daţi în circulaţie 6, în 2020. Ciotul de autostradă a fost prezentat ca o mare realizare de fostul premier, Viorica Dăncilă.

Micro-autostrada funcţionează doar ca o centură ocolitoare pentru comuna Cristian şi staţiunea Râşnov. În tot acest timp, şoferii continuă să facă şi câte 4-5 ore între Ploieşti şi Braşov în weekendurile aglomerate.

Şofer: "Nu suntem în stare să dăm o gaură prin munți"

"Unde leagă Franța de Anglia au construit un drum subacvatic și noi nu suntem în stare să dăm o gaură prin munți", a spus un șofer.

În prezent proiectul autostrăzii e blocat. Se reface studiul de fezabilitate.

În contractul a cărui valoare este de aproape 10 milioane de euro, firma care a câștigat licitația pentru refacerea SF se angaja să realizeze 33 de mii de foraje geotehnice. Ajunși pe teren, specialiștii și-au dat seama că trebuie să facă 133 de mii de foraje și au nevoie de mult mai mulți bani. Și așa a apărut blocajul.

"O să livreze doar nişte studii, cât de cât, că asta negociază, asta e disputa, asta se tot câcâie Consitrans cu CNIR, să cadă de acord asupra câte foraje, unde se fac aceste foraje şi după aceea să le facă efectiv", a afirmat Ionuţ Ciurea, Asociaţia Pro Infrastructura.

Reprezentanţii Companiei de Investiţii Rutiere speră să depăşească hopul în lunile următoare. Odată proiectul tehnic finalizat, se poate alege constructorul. Într-un termen realist, autostrada ar putea fi gata peste un deceniu.

