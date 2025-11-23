Veşti bune pentru şoferi. Lucrările pe secţiunea Zimbor - Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania sunt aproape gata. Însă, din cauza dealurilor instabile din zonă, constructorul mai are de realizat două viaducte suplimentare. Totuşi, reprezentanţii CNAIR spun că lotul va fi gata să fie dat în trafic anul viitor.

Se lucrează de zor la Autostrada Transilvania, pentru ca cele două loturi care însumează 30 de kilometri între Nădăşelu şi Poarta Sălajului să poată fi date în folosintă anul viitor. Lucrările cele mai avansate sunt aici, între Zimbor şi Poarta Sălajului, unde stadiu a depăşit 90%. 10 din cei 12 kilometri au fost asfaltaţi deja şi pentru a putea fi dat în trafic trebuie finalizat şi nodul rutier din capătul lui de la Românaşi. Acolo însă, stadiul nu a depăşit încă 20%.

Costul total estimat al Autostrăzii Transilvania este de peste 5,3 miliarde de euro

Pentru ca primul lot dintre Nădășelu și Mihaiești să poată fi folosit, mai e nevoie de ceva. Pentru ca lotul care vine în continuarea autostrăzii pe care se circula deja să poată fi folosit, e nevoie ca două viaducte de 1.200 şi 2.000 metri să fie gata la timp. Scopul lor este de a trece şoseaua pe deasupra dealurilor extrem de instabile din zonă, care au alunecat de nenumărate lor. Aproape 500 de grinzi din beton sunt folosite la cele doua viaducte, iar 100 au fost montate deja.

"Lucrează o companie turcă. Deci, practic, sunt două contracte în unul singur, dar ele evoluează împreună. Şi dacă lucrurile merg cum le-am planificat noi, anul viitor, la sfârşit, ar trebui să avem cei 30 de kilometri în circulaţie", a declarat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR. Stadiul de construcţie al celor două viaducte este deja de 35%. După ce vor fi şi acestea gata, se va putea circula fără întrerupere de la Târgu Mureș până la poarta Sălajului, vorbind despre o distanță de 145 de kilometri pe autostrada Transilvania. Costul total estimat al Autostrăzii Transilvania este de peste 5,3 miliarde de euro. În prezent, toate contractele sunt finanţate prin PNRR.

