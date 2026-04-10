Un accident rutier urmat de un incendiu puternic a avut loc în localitatea Pleșești, comuna Vulturești, județul Suceava. Un autoturism a fost cuprins de flăcări imediat după impact, existând și pericol de explozie, întrucât era dotat cu instalație GPL, potrivit ISU Suceava.

Autoturism cu GPL, în flăcări după un accident în Suceava. Cei din mașină au scăpat la timp - ISU Suceava

La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Fălticeni, cu o autospecială de descarcerare echipată pentru stingere și o ambulanță SMURD. În sprijin a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Accidentul s-a produs între o autoutilitară și un autoturism, acesta din urmă arzând generalizat în urma coliziunii. Din fericire, cei doi șoferi au reușit să iasă din vehicule înainte ca flăcările să se extindă.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale și paramedicale și transportate ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

Autoturismul a fost distrus în totalitate, însă pompierii au reușit să localizeze și să stingă incendiul, eliminând riscul unei explozii.

