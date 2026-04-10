Galerie foto Maşină cu GPL, în flăcări după un accident în Suceava. Cei din autoturism au scăpat la timp

Un accident rutier urmat de un incendiu puternic a avut loc în localitatea Pleșești, comuna Vulturești, județul Suceava. Un autoturism a fost cuprins de flăcări imediat după impact, existând și pericol de explozie, întrucât era dotat cu instalație GPL, potrivit ISU Suceava.

de Redactia Observator

la 10.04.2026 , 13:34
La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Fălticeni, cu o autospecială de descarcerare echipată pentru stingere și o ambulanță SMURD. În sprijin a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Accidentul s-a produs între o autoutilitară și un autoturism, acesta din urmă arzând generalizat în urma coliziunii. Din fericire, cei doi șoferi au reușit să iasă din vehicule înainte ca flăcările să se extindă.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale și paramedicale și transportate ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

Articolul continuă după reclamă

Autoturismul a fost distrus în totalitate, însă pompierii au reușit să localizeze și să stingă incendiul, eliminând riscul unei explozii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că preţurile de la pompă vor mai reveni la nivelul dinainte de război?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.