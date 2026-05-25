Tragedii cu repetiţie, de ani şi ani de zile, în România. După cazul lui Ionuţ în 2013, acum îl avem pe Teo, un băieţel de patru ani omorât de câine la Buzău. Copilul a reuşit să iasă din curte fără ca familia să observe. Dornic să exploreze s-a dus la o proprietate de lângă casă unde a vrut să se joace cu un câine ciobănesc-corb. Animalul l-a atacat şi l-a ucis pe loc. Atât mama copilului, cât şi stăpânul câinelui ar putea fi puşi sub acuzare.

Teo era în grija mamei în satul Limpeziş din Buzău. Într-o fracţiune de secundă, atunci când femeia a intrat în casă, băieţelul de aproape patru ani s-a strecurat afară din curte si a intrat în stâna de lângă casă. Acolo s-a apropiat de un ciobănesc românesc corb legat în lanţ. În timp ce mama îl căuta, proprietarii stânii l au găsit fără viaţă.

"Nevastă-sa a căzut jos, a leşinat, aoleu, ia uite-l aici şi era rupt săracul de câine.", relatează o vecină.

"Îl striga: "Teo, Teo!" Cum l-o fi scăpat, l-a scăpat. Ea cred că a intrat prin curte să facă treabă, el a ieşit, a zis că de joacă la maşină şi când a ieşit, nu l-a mai găsit!", povesteşte o altă vecină.

"De acolo l-au scos mâncat. Mai avea niţel şi făcea patru ani.", precizează bunicul băieţelului.

Localnicii spun că băieţelul ar fi încercat să dea de mâncare câinelui.

"S-o fi dus la câine, o fi fost atras de câinele ăla, i-a plăcut lui că s-a dus acolo", menţionează un alt vecin.

"Din câte ştiu, era legat, doar că nu era împrejmuită curtea. La un câine mare, acum nu ştiu ce să spun.", spune o altă vecină.

"Copilul era îngrijit, era vesel, un copil... păcat de copil, o mare tragedie pentru tot satul.", precizează o altă vecină.

Cazul a fost preluat de procurori, care au deschis dosar pentru ucidere din culpă. Stăpânul câinelui şi mama băieţelului vor fi audiaţi. Femeia ar putea fi acuzată de neglijenţă. Ea este divorţată şi îl creştea împreună cu bunicii pe Teo.

"Organele de urmărire penală vor stabili dacă proprietarul animalului de face vinovat de săvârşirea vreunei infracţiuni sau dacă decesul minorului a survenit exclusiv din cauza neglijenţei manifestate de aparţinătorii acestuia.", menţionează Alin Atanasie, prim procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău.

Astfel de tragedii s-au tot întâmplat. Nu mai departe de anul trecut, un copil de 3 ani a fost găsit mort, într-un canal, muşcat de câini, în Vrancea, după ce a plecat din curte tot fără ştirea părinţilor.

Cel mai răsunător caz rămâne cel al lui Ionuţ, copilul atacat de maidanezi pe o proprietate privată din Parcul Tei din Capitală, în 2013.

Sunt zeci de mii de român, adulţi şi copii, muşcaţi anual de câini în România. 15.000 se prezintă doar în București la spital pentru antirabic.

