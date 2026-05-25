Teribilism mortal în Suceava. Un tânăr de 19 ani, care avea permis de doar un an, şi-a ucis prietenul în accident. Şoferul a încercat o depăşire periculoasă, la volanul unei maşini cu sute cai putere, dar a pierdut controlul bolidului şi s-a oprit într un gard. Impactul a fost fatal pentru pritenul lui care abia îşi sărbătorise majoratul.

Imaginile suprind momentul în care SUV-ul circulă cu viteză pe şosea. Şoferul frânează după o depăşire, însă nu mai poate stăpâni maşina. Într-o fracţiune de secundă autoturismul se izbeşte violent de un gard. Maşina este aruncată înapoi pe carosabil, iar bucăți din ea sunt proiectate în toate direcțiile.

"Am auzit o bubuitură, vecinul l-am văzut afară, striga săracul: "ce s-a întâmplat aici", că nici el nu realiza. Viteză avea.", relatează un martor.

Urmările impactului violent se văd cel mai clar, aici, la faţa locului. Maşina s-a lovit atât de tare de acest gard încât o bucată din el e complet distrusă. Zidul a fost singurul scut pentru ca autoturismul să nu intre în peretele casei.

La volanul maşinii cu sute de cai putere era un tânăr de 19 ani care avea permis de un an. Se întorcea împreună cu doi amici de la o benzinărie. Pentru tânărul care era pe bancheta din spate, impactul a fost fatal. Medicii nu au reuşit să îl salveze. Primul care a ajuns la locul tragediei a fost chiar tatăl lui.

Orest Oblesniuc, tatăl victimei: Am luat pulsul, am văzut că nu mai este.

Reporter: Dumneavoastră i-aţi luat pulsul?

Orest Oblesniuc, tatăl victimei: Da, am pus mâna la mână aici, am pus la gât. Mi-am dat pe loc seama că nu mai e, a murit.

"El era întins pe jos, îl resuscitau, dar era clar deja că nu mai are şanse.", spune o colegă.

Victima, Claudiu, îşi făcuse majoratul săptămâna trecută şi urma să se înscrie la şcoala de şoferi. Îi plăceau maşinile şi motocicletele. Cu o zi înainte de accident ar fi trebuit să plece în Germania să muncească ca şi îşi cumpere maşina mult dorită. A amânat plecarea în ultimul moment.

Reporter: Îi plăceau maşinile?

Orest Oblesniuc, tatăl victimei: Da, mari, da. Maşini, motoare, jeepuri, astea îi plăceau lui. Dar na, nimic nu s-a mai întâmplat, s-a întâmplat să îl ducem azi la morgă. Nu mai pot să plâng, nu am lacrimi. Atâta ştiu, că nu mai este.

"Voia să îşi facă şcoala de şoferi, să se plimbe cu maşinile, aşa ca toţi băieţii. Îi plăceau motoarele.", adaugă o colegă.

"Era un tânăr care, practic, începea să se descurce pe propriile lui puteri. Soarta i-a curmat tot viitorul.", spune Mihai Maleş, secretarul general al comunei.

Şoferul a fost şi el rănit şi dus la spital. După ce se va recupera va da explicaţii în faţa poliţiştilor care i-au făcut dosar penal pentru ucidere din culpă. Deşi îndurerată, familia tânărului mort nu va depunde plângere

"M-a sunat tatăl băiatului, nu ştie cum să dea ochii cu mine. Săracul om, şi el distrus. I-am zis că nu am nicio pretenţie, nu depun plângere, că poate să se întâmple oricărui copil şi oricui. Mai depun plângeri?! Ce să mai cer, nu cer nimic, că oricum nu îmi aduce copilul oricât mi-ar da ei.", adaugă tatăl lui Claudiu.

Mașinile puternice pot fi o armă mortală în mâinile șoferilor fără experiență. La viteze mari, autoturismul poate scăpa de sub control, mai ales pe ploaie sau în curbe.

