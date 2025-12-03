Avarie la o carieră de cărbune care deserveşte Termocentrala Rovinari. Reacţia CEO Oltenia

Un transportor de la cariera Tismana din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), care deserveşte două excavatoare, a fost afectat de o surpare a taluzului, a precizat miercuri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al companiei, Sorin Hasna.

Potrivit acestuia, incidentul a avut loc pe 30 noiembrie, în cadrul UMC Rovinari, sectorul Tismana.

"Din cauza precipitaţiilor abundente din ultima perioadă s-a produs o instabilitate a taluzului lateral, afectând transportorul T6, care deserveşte excavatoarele 1400-06 şi 1400-07, excavatorul 1400-07 nefiind programat tehnologic pentru luna decembrie. Au fost luate măsuri imediate de remediere pe porţiunea afectată, prin înlăturarea elementelor de traseu şi evacuarea materialului dislocat din taluzul lateral, în vederea repunerii în funcţiune. Ulterior, transportorul T6 va fi repornit, aceste lucrări fiind efectuate pe fondul staţionării tehnologice a transportorului până la data de 15 decembrie 2025, când excavatorul 1400-06 este programat să funcţioneze în stratul de cărbune", a transmis purtătorul de cuvânt al CEO.

El a mai menţionat că excavatorul 1400-06 funcţionează în prezent în steril, cu depunere directă prin puntea de haldare şi Abzeterul 06, în vederea pregătirii stratului de cărbune.

