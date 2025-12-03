Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Avarie la o carieră de cărbune care deserveşte Termocentrala Rovinari. Reacţia CEO Oltenia

Un transportor de la cariera Tismana din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), care deserveşte două excavatoare, a fost afectat de o surpare a taluzului, a precizat miercuri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al companiei, Sorin Hasna.

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 15:34
Avarie la o carieră de cărbune din cadrul CEO Oltenia care deserveşte Termocentrala Rovinari.Reacţia companiei - Avarie la o carieră de cărbune din cadrul CEO Oltenia care deserveşte Termocentrala Rovinari.Reacţia companiei - Hepta

Potrivit acestuia, incidentul a avut loc pe 30 noiembrie, în cadrul UMC Rovinari, sectorul Tismana.

"Din cauza precipitaţiilor abundente din ultima perioadă s-a produs o instabilitate a taluzului lateral, afectând transportorul T6, care deserveşte excavatoarele 1400-06 şi 1400-07, excavatorul 1400-07 nefiind programat tehnologic pentru luna decembrie. Au fost luate măsuri imediate de remediere pe porţiunea afectată, prin înlăturarea elementelor de traseu şi evacuarea materialului dislocat din taluzul lateral, în vederea repunerii în funcţiune. Ulterior, transportorul T6 va fi repornit, aceste lucrări fiind efectuate pe fondul staţionării tehnologice a transportorului până la data de 15 decembrie 2025, când excavatorul 1400-06 este programat să funcţioneze în stratul de cărbune", a transmis purtătorul de cuvânt al CEO.

El a mai menţionat că excavatorul 1400-06 funcţionează în prezent în steril, cu depunere directă prin puntea de haldare şi Abzeterul 06, în vederea pregătirii stratului de cărbune.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ceo oltenia carbune termocentrala
Înapoi la Homepage
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului?
Observator » Evenimente » Avarie la o carieră de cărbune care deserveşte Termocentrala Rovinari. Reacţia CEO Oltenia