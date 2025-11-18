Avarie la rețeaua de gaze după un accident în Argeș. Opt persoane evacuate şi circulaţie oprită pe DN 73
Opt persoane au fost evacuate, marţi dimineaţă, în localitatea Rucăr, judeţul Argeş, după ce un autoturism a avariat o țeavă de gaze pe DN 73. Traficul dintre Câmpulung și Brașov a fost oprit temporar, au anunțat reprezentanții ISU Argeș, potrivit Agerpres.
Potrivit salvatorilor, accidentul s-a produs după ce șoferul a pierdut controlul direcției, iar vehiculul a părăsit partea carosabilă. Mașina a lovit un gard și ulterior o țeavă de gaz, provocând scurgeri în atmosferă.
Scurgeri de gaze după impact
"Ca măsură de siguranță, s-a dispus oprirea traficului pe ambele sensuri și evacuarea a opt persoane din două gospodării aflate în imediata apropiere", au precizat reprezentanții ISU Argeș.
Pompierii au acționat preventiv, creând o perdea de apă pentru dispersarea gazelor până la sosirea echipelor specializate ale companiei de distribuție.
În urma incidentului nu s-au înregistrat victime.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰