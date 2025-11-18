Opt persoane au fost evacuate, marţi dimineaţă, în localitatea Rucăr, judeţul Argeş, după ce un autoturism a avariat o țeavă de gaze pe DN 73. Traficul dintre Câmpulung și Brașov a fost oprit temporar, au anunțat reprezentanții ISU Argeș, potrivit Agerpres.

Avarie la rețeaua de gaze după un accident în Argeș. Opt persoane evacuate şi circulaţie oprită pe DN 73 - Sursa: ISU Argeş

Potrivit salvatorilor, accidentul s-a produs după ce șoferul a pierdut controlul direcției, iar vehiculul a părăsit partea carosabilă. Mașina a lovit un gard și ulterior o țeavă de gaz, provocând scurgeri în atmosferă.

Scurgeri de gaze după impact

"Ca măsură de siguranță, s-a dispus oprirea traficului pe ambele sensuri și evacuarea a opt persoane din două gospodării aflate în imediata apropiere", au precizat reprezentanții ISU Argeș.

Articolul continuă după reclamă

Pompierii au acționat preventiv, creând o perdea de apă pentru dispersarea gazelor până la sosirea echipelor specializate ale companiei de distribuție.

În urma incidentului nu s-au înregistrat victime.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la diferite trucuri în casă pentru economii la facturi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰