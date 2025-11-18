Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Avarie la rețeaua de gaze după un accident în Argeș. Opt persoane evacuate şi circulaţie oprită pe DN 73

Opt persoane au fost evacuate, marţi dimineaţă, în localitatea Rucăr, judeţul Argeş, după ce un autoturism a avariat o țeavă de gaze pe DN 73. Traficul dintre Câmpulung și Brașov a fost oprit temporar, au anunțat reprezentanții ISU Argeș, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 18.11.2025 , 10:09
Avarie la rețeaua de gaze după un accident în Argeș. Opt persoane evacuate şi circulaţie oprită pe DN 73 - Sursa: ISU Argeş

Potrivit salvatorilor, accidentul s-a produs după ce șoferul a pierdut controlul direcției, iar vehiculul a părăsit partea carosabilă. Mașina a lovit un gard și ulterior o țeavă de gaz, provocând scurgeri în atmosferă.

Scurgeri de gaze după impact

"Ca măsură de siguranță, s-a dispus oprirea traficului pe ambele sensuri și evacuarea a opt persoane din două gospodării aflate în imediata apropiere", au precizat reprezentanții ISU Argeș.

Articolul continuă după reclamă

Pompierii au acționat preventiv, creând o perdea de apă pentru dispersarea gazelor până la sosirea echipelor specializate ale companiei de distribuție.

În urma incidentului nu s-au înregistrat victime.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

scurgeri gaze scurgeri gaze arges raniti teava de gaze circulatie oprita
Înapoi la Homepage
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: &#8220;Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu&#8221;
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat Lucescu pe Alex Chipciu în locul lui Bancu
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat Lucescu pe Alex Chipciu în locul lui Bancu
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi la diferite trucuri în casă pentru economii la facturi?
Observator » Evenimente » Avarie la rețeaua de gaze după un accident în Argeș. Opt persoane evacuate şi circulaţie oprită pe DN 73