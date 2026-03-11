Cinci români plecaţi în Pakistan să fotografieze leopardul de zăpadă au fost repatriaţi astăzi, după ce rămăseseră blocaţi într-o regiune izolată din cauza unui conflict armat. A fost o misiune contracronometru, la 7.000 de metri altitudine, cu un drum greu şi plin de obstacole, în care vieţile lor au fost în pericol până când s-au urcat în avion.

Aventurierii au aterizat în siguranţă, aseară, pe aeroportul din Cluj-Napoca, după emoţii de neuitat. Plecaseră acum trei săptămâni în munţii din nordul Pakistanului pentru a surprinde imagini cu leopardul de zăpadă, una dintre cele mai greu de observat feline din lume.

Au izbutit, dar nu au putut să mai coboare din munţi. În localitatea de la bază era stare de asediu din cauza protestelor violente ale localnicilor, după uciderea liderului supram al Iranului.

"Au tras cu armele. Au fost morţi, răniţi, au dat foc, au incendiat şi nu prea se potrivea cu ideea noastră de concediu", spune Gheorghe Mureșan din Baia Mare.

"Ne-am trezit fără acces la net, fără nimic. Nu prea discută oamenii. Au tăiat tot, acces la net, telefonie, tot. Ne-am trezit într-o situaţie în care era blocat tot, oamenii erau cu armele pe stradă", spune Lucian Naș.

Românii au reuşit să sune la ambasada noastră de pe telefonul cu conexiune prin satelit pe care îl avea ghidul lor, iar militarii din Pakistan au plecat în munţi după ei.

48 de ore a durat misiunea de salvare

"Drumul este infernal. Mergi vreo şase ore şi faci vreo şase kilometri. Noi eram în vârful muntelui pe vale închisă foarte sigur altfel dar aveam de trecut o zonă mai dificilă. Nu suntem nişte iresponsabili. Suntem nişte oameni care facem chestia asta de cel puțin 20 de ani", spune Septimiu Bizo.

Ministerul Afacerilor Externe atrage atenţia românilor să nu se aventureze în zonele unde există riscul izbucnirii unor conflicte.

