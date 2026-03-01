Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, "unul dintre cei mai răi oameni din istorie", este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.

Sute de manifestanţi au luat cu asalt consulatul SUA din Karachi, Pakistan. Cel puţin o persoană a fost ucisă - Profimedia

UPDATE: Cel puţin opt persoane au murit duminică la Karachi, în Pakistan, în ciocniri care s-au produs în timpul unei manifestaţii la consulatul american împotriva loviturilor SUA şi Israelului în Iran, au anunţat salvatorii, citaţi de AFP.

"Am transportat cel puţin opt trupuri la spitale civile din Karachi, în timp ce alte 20 de persoane au fost rănite în incidente la consulat", a declarat pentru AFP Muhammad Amin, purtător de cuvânt al serviciului de salvare al Fundaţiei Edhi, precizând că majoritatea prezentau răni prin împuşcare.

UPDATE: Cel puţin şase persoane au murit în violenţele de la consulatul SUA din Karachi, conform Sky News.

Ştire iniţială: Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte câteva au fost rănite după ce sute de protestatari au luat cu asalt consulatul SUA din Karachi, Pakistan.

Aproximativ 500 de musulmani șiiți s-au adunat la consulat, a informat Associated Press, spărgând geamuri și ciocnindu-se cu forțele de securitate.

Poliția și forțele paramilitare au folosit bastoane și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, a spus un oficial de poliție.

Protestul vine după ce liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, împreună cu mai mulți lideri de vârf, au fost uciși în urma atacului israeliano-american la Teheran, sâmbătă.

