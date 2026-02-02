Antena Meniu Search
Român rănit în centrul Romei, după ce un pin de 120 de ani s-a prăbușit peste el. Alte două persoane, rănite

Incident șocant în centrul Romei. Un pin vechi de 120 de ani s-a prăbușit peste trei persoane, printre care și un român. Evenimentul a avut loc, duminică, pe cunoscuta stradă Via dei Fori Imperiali.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 17:59
Pinul, cu o vechime de 120 de ani, s-a prăbușit duminică după-amiaza chiar în centrul Romei. O adolescentă de 17 ani era în apel video cu mama sa când a avut loc incidentul. „Mamă, sunt bine. A căzut un copac peste mine”, a apucat fata să-i spună. Un turist român în vârstă de 42 de ani și un bărbat din Bangladesh în vârstă de 34 de ani au fost, de asemenea, răniți. Ofițerii din cadrul poliției locale au făcut cercetări la fața locului, însă se crede că adevarata cauză a prăbușirii sunt ploile abundente care au lovit capitala și regiunea Lazio de la începutul anului 2026.

Prins sub un pin de 120 de ani

Din fericire, cele trei persoane prinse sub pin nu au fost rănite grav. Conform Fan Page, tânăra de 17 ani este internată la Spitalul Santo Spirito. A suferit zgârieturi și julituri, dar nu și leziuni la cap. Fata, care este din nordul Italiei, se afla în Roma în vacanță cu prietenii.

Românul în vârstă de 42 de ani a fost lovit în cap și aruncat câțiva metri în urma căderii. A fost dus la camera de gardă a Spitalului San Giovanni. „Nu este grav, dar cel mai bine este să rămână aici. Are și o rană pe abdomen, probabil cauzată de o creangă ascuțită”, a declarat fiul acestuia. Românul și bărbatul din Bangladesh au fost prinși între copac și o balustradă, alături de alte persoane nevătămate.

Imediat după incident, Via dei Fori Imperiali a fost închisă. Este al treilea pin căzut într-o lună. Autoritățile au determinat accelerarea verificărilor de plantare a copacilor, care erau deja planificate. Copacul nu era considerat a fi expus riscului. Avea aproximativ 120 de ani și o coroană groasă, semn al unei sănătăți vegetative excelente, iar predispoziția sa la cădere era considerată moderată.

Ipoteza agronomilor, pentru acest caz și pentru altele, este că arborele s-a prăbușit din cauza îmbibării excesive a solului în urma ploilor constante și abundente care au lovit Roma și Lazio de la începutul anului 2026. Solul îmbibat nu mai este capabil să susțină rădăcinile, care, prin urmare, nu sunt capabile să contracareze dezechilibrul cauzat de greutatea frunzișului. Rădăcinile principale ale arborelui au fost, de asemenea, parțial compromise de lucrările anterioare de construire a plăcilor din beton armat.

roman italia roma accident
