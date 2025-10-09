Antena Meniu Search
Avertismentul ministrului Buzoianu pentru românii care şi-au dezinstalat Ro-Alert

Mulţi români şi-au dezinstalat sistemul Ro-Alert, pierzând astfel accesul la informații esențiale în caz de fenomene extreme, avertizează ministrul Mediului, Diana Buzoianu. 

de Redactia Observator

la 09.10.2025 , 12:35
"Înțeleg dorința că dacă s-ar fi ajuns să fie o situație mai dificilă, mai dură, să fii sigur că ai luat toate măsurile necesare, ca să nu pui viețile oamenilor la risc. Sigur și măsurile acestea pot fi reanalizate, adică în momentul în care le-ai luat și vezi că în câteva ore din ziua respectivă nu mai sunt necesare, poți să revii asupra lor.

Noi le-am spus oamenilor să urmărească Ro-Alert-ul, pentru că aceea este practic informația obiectivă (...). Am aflat din păcate că o parte semnificativă dintre români și-au dezinstalat practic posibilitatea să mai primească aceste Ro-Alert-uri (...). Am avut zone din Dobrogea unde s-au atins aproape valori record pentru această lună, adică unde s-au dat alerte, în mod real, oamenii trebuiau să stea în casă, în mod real, exista un risc pentru ei să iasă în respectivul fenomen extrem.

Până la urmă, oamenii sunt informați, pe urmă pot să-și ia singuri decizii, dar cred că e important pentru absolut oricine să aibă informația, să primească informația, să știe care este informația brută", a spus Buzoianu, la RFI.

Declarațiile vin în contextul în care, marți și miercuri, autoritățile au închis școlile și au emis mesaje Ro-Alert prin care recomandau bucureștenilor să facă provizii pentru 48 de ore, iar apoi ploaia s-a dovedit a fi relativ normală pentru Capitală. În alte zone ale țării însă au fost înregistrate inundații.

