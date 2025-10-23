Forţele de intervenţie din judeţul Vaslui au fost alertate joi, după ce proprietarul unui avion ultrauşor nu a mai reuşit să ia legătura cu pilotul. Aeronava ar fi dispărut de pe radar în zona comunei Pogana, în apropiere de localitatea Băcani, unde este semnalată o ceaţă densă.

Avion de mici dimensiuni, dispărut de pe radar în Vaslui. Decolase din Suceava: contactul cu pilotul, pierdut - Shutterstock | Ilustraţie

Pompierii din cadrul ISU Vaslui intervin în zona Băcani, în urma unui apel care anunţa un posibil accident aviatic. Avionul ultrauşor ar fi trebuit să aterizeze în zonă, însă, din cauza ceţii, acest lucru nu s-a mai întâmplat, iar legătura cu pilotul a fost pierdută.

Potrivit surselor Observator, avionul de mici dimensiuni, care aparţine unui om de afaceri, a decolat în această dimineaţă de pe aeroportul din Suceava şi ar fi dispărut de pe radar deasupra judeţului Vaslui, în zona comunei Pogana.

Autorităţile au fost alertate printr-un apel E-CALL la 112, urmat de un apel al reprezentanţilor societăţii căreia îi aparţine avionul de mici dimensiuni. Aceştia au transmis că aparatul urma să aterizeze în zona Băcani, dar pilotul nu a mai putut fi contactat după intrarea în condiţii de ceaţă.

Articolul continuă după reclamă

La faţa locului intervin echipaje ale Detaşamentului Bârlad, formate din şase militari, un echipaj SAJ cu medic şi membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Băcani.

Căutările continuă în zona indicată de semnalul telefonic şi de datele radar, pentru a stabili dacă este vorba despre un accident aviatic.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰