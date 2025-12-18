Fabrică de acte false româneşti pentru ruşi. În asta se transformase serviciul de Evidenţă a Populaţiei de la Sectorul 6 din Bucureşti, arată o anchetă mamut a Parchetului General. Potrivit procurorilor, 14 funcţionari de aici au făcut parte dintr-o schemă pusă la cale de o grupare de ucraineni care au acţionat în complicitate cu notari şi avocaţi. Scopul - obţinerea de paşapoarte europene pentru sute de cetăţeni din Federaţia Rusă, inclusiv oligarhi apropiaţi de Putin.

37 de percheziţii au făcut procurorii Parchetului General, la primele ore ale dimineţii. Şi au pus sub acuzare 134 de persoane pentru infracţiuni care merg de la fals şi uz de fals, la divulgarea de informaţii secrete. Acţiunea în forţă vine după mai multe luni în care anchetatorii au investigat caracatiţa prin care funcţionarii români au ajutat sute de ruşi să obţină cetăţenie şi paşapoarte româneşti.

Schema pusă la cale de o grupare de ucraineni

Potrivit procurorilor, gruparea era coordonată de șapte cetăţeni ucraineni, majoritatea rezidenţi în ţara noastră. Începând cu 2022, au început să contacteze doritori de cetăţenie română din Federaţia Rusă şi să le pună la dispoziţie documente false. Le-au fost complici cinci avocaţi din Bucureşti şi mai mulţi notari, dar şi 14 funcţionari de la Primăria Sectorului 6.

Procurorii au făcut percheziții la Serviciul de Stare Civilă din sectorul 6 al Capitalei şi la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie. Anchetatorii au descoperit 89 de certificate de cetăţenie false, care au fost folosite de suspecţi pentru obținerea buletinelor sau altor documente de identitate.

Pentru a obţine cetăţenia română, ruşii erau învăţaţi să pretindă că sunt urmaşi de români din Republica Molodova sau Bucovina. Erau ajutaţi să îşi asume noile identităţi cu acte falsificate în Republica Moldova, Ucraina sau chiar la Bucureşti. În unele cazuri, documentele prezentate la ghişeele din ţară încă aveau tuşul proaspăt.

Procurorii au documentat peste 900 de cereri de acordare a cetăţeniei române, efectuate prin intermediul reţelei în primele 11 luni ale acestui an. Cu actele false, ruşii veneau la Evidenţa Persoanelor Sector 6 şi cereau paşapoarte care să le permită să călătorească în UE, dar şi alocaţii şi ajutoare sociale. "Exista un val de solicitări care efectiv aproape că bloca instituţia", a declarat Constantin Florea, director adjunct Evidenţa Persoanelor sector 6.

Rețele similare, destructurate în nord-estul țării

Procurorii îi acuză pe cei 14 funcţionari de la Sectorul 6 că eliberau actele fără ca cetăţenii ruşi să se prezinte fizic în faţa lor, aşa cum prevede legea. De altfel, mulţi dintre ei n-au călcat niciodată în România.

În ultimul an, procurori au destructurat mai multe reţele similare în Botoşani sau Suceava, responsabile cu emiterea de documente româneşti pentru mai bine de 7.000 de cetăţeni din spaţiul ex-sovietic.

Aşa au intrat în posesia paşaportului românesc inclusiv oligarhi apropiaţi de Putin, precum Kirill Seleznev, fost director Gazprom. Acesta are interdicţie de călătorie în UE, dar figurează cu domiciliul în sectorul 3 din Capitală.

