Azil improvizat, descoperit de autorităţi în Olt. Persoanele vulnerabile erau ţinute în condiţii improprii

Instituţiile implicate îşi reafirmă angajamentul de a interveni, în limita competenţelor legale, pentru identificarea şi protejarea persoanelor vulnerabile şi pentru asigurarea accesului acestora la servicii sociale de calitate, în condiţii de legalitate şi siguranţă.

Ultimul caz intens mediatizat a fost cel al azilelor ilegale din localitatea Dumbrava, judeţul Bihor, în care sunt vizaţi Viorel-Teodor Paşca, membrii familiei sale şi colaboratoarea Delia Mioara Păcală. Potrivit DIICOT, începând cu anul 2020, familia Paşca şi persoanele apropiate ar fi constituit un grup infracţional organizat coordonat de Viorel-Teodor Paşca, cu scopul obţinerii de foloase patrimoniale din exploatarea unor persoane aflate în stare de vulnerabilitate extremă. Procurorii arătau că membrii grupului ar fi recrutat, primit şi adăpostit sute de persoane cu dizabilităţi psihice, pe care le-ar fi menţinut într-o stare de dependenţă şi aservire, fără a le asigura condiţiile minime pentru protecţia sănătăţii, demnităţii şi integrităţii lor fizice şi psihice.

Acest caz a devenit unul dintre cele mai tensionate cazuri recente de criminalitate organizată, întrucât aduce în prim-plan nu doar acuzaţii grave, ci şi o confruntare profundă între două interpretări opuse ale legalităţii şi responsabilităţii sociale. Astfel, dacă DIICOT vorbeşte despre exploatarea unor persoane vulnerabile şi despre un mecanism financiar construit în jurul lor, în schimb, apărarea susţine că este vorba despre oameni abandonaţi de sistem şi despre o structură care a funcţionat, ani la rând, ca „plasă de siguranţă” pentru cazuri pe care statul nu le-a putut prelua.