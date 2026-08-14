Azil improvizat, descoperit de autorităţi în Olt. Persoanele vulnerabile erau ţinute în condiţii improprii
Autorităţile au intervenit pentru scoaterea a 27 de persoane vârstnice sau cu dizabilităţi dintr-un azil improvizat într-o gospodărie din comuna Mihăeşti, din judeţul Olt. Potrivit informaţiilor furnizate de Prefectura Olt, vârstnicii erau găzduiţi în condiţii improprii, la o persoană fizică, fără ca activitatea să fie acreditată conform legislaţiei în vigoare.
Prefectura Olt informează, vineri, că o echipă coordonată de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD), împreună cu reprezentanţi ai instituţiilor judeţene - Instituţia Prefectului, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, SMURD, DGASPC, Inspectoratul de Poliţie Judeţean şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean - a desfăşurat o acţiune în comuna Mihăeşti, judeţul Olt, pentru protejarea unor persoane aflate într-o situaţie de vulnerabilitate.
"În cadrul acţiunii, 27 de persoane vulnerabile, persoane cu dizabilităţi şi persoane vârstnice, au fost scoase dintr-un spaţiu în care erau găzduite în condiţii improprii, la o persoană fizică, fără ca activitatea desfăşurată să constituie un serviciu social acreditat şi licenţiat, în condiţiile legii. Persoanele identificate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, precum şi la posibilitatea de a primi servicii sociale în cadrul unor centre acreditate şi licenţiate, adaptate nevoilor individuale", precizează sursa citată.
Potrivit aceleiaşi surse, persoanele vulnerabile şi-au exprimat acordul, după ce au fost informate şi consiliate, de a beneficia de servicii sociale licenţiate, corespunzătoare situaţiei şi nevoilor lor. Cu sprijinul instituţiilor implicate, persoanele au fost transportate, în condiţii de siguranţă, către servicii sociale din subordinea DGASPC din judeţele de domiciliu sau către servicii în cadrul cărora au fost identificate locuri disponibile.
"Pe parcursul intervenţiei, persoanelor le-au fost asigurate sprijin medical, hrană şi condiţii adecvate de transport, iar echipele implicate au acordat sprijin inclusiv pentru transportul şi recuperarea bunurilor personale. Acţiunea a urmărit, în primul rând, protejarea drepturilor, demnităţii şi siguranţei persoanelor vulnerabile, precum şi asigurarea accesului acestora la servicii sociale furnizate în condiţii legale, sigure şi adaptate nevoilor individuale”, mai arată sursa citată.
Instituţiile implicate îşi reafirmă angajamentul de a interveni, în limita competenţelor legale, pentru identificarea şi protejarea persoanelor vulnerabile şi pentru asigurarea accesului acestora la servicii sociale de calitate, în condiţii de legalitate şi siguranţă.
Ultimul caz intens mediatizat a fost cel al azilelor ilegale din localitatea Dumbrava, judeţul Bihor, în care sunt vizaţi Viorel-Teodor Paşca, membrii familiei sale şi colaboratoarea Delia Mioara Păcală. Potrivit DIICOT, începând cu anul 2020, familia Paşca şi persoanele apropiate ar fi constituit un grup infracţional organizat coordonat de Viorel-Teodor Paşca, cu scopul obţinerii de foloase patrimoniale din exploatarea unor persoane aflate în stare de vulnerabilitate extremă. Procurorii arătau că membrii grupului ar fi recrutat, primit şi adăpostit sute de persoane cu dizabilităţi psihice, pe care le-ar fi menţinut într-o stare de dependenţă şi aservire, fără a le asigura condiţiile minime pentru protecţia sănătăţii, demnităţii şi integrităţii lor fizice şi psihice.
Acest caz a devenit unul dintre cele mai tensionate cazuri recente de criminalitate organizată, întrucât aduce în prim-plan nu doar acuzaţii grave, ci şi o confruntare profundă între două interpretări opuse ale legalităţii şi responsabilităţii sociale. Astfel, dacă DIICOT vorbeşte despre exploatarea unor persoane vulnerabile şi despre un mecanism financiar construit în jurul lor, în schimb, apărarea susţine că este vorba despre oameni abandonaţi de sistem şi despre o structură care a funcţionat, ani la rând, ca „plasă de siguranţă” pentru cazuri pe care statul nu le-a putut prelua.