Video Momentul în care un hoţ fură cârnaţii unei familii din Galaţi. Erau lăsaţi la rece, în grădina blocului

Hoții de cârnați dau, din nou, atacul! Vorbim despre o familie din Galați, care a rămas fără afumăturile pregătite pentru masa de sărbătoare, lăsate la rece în grădina blocului.

de Redactia Observator

la 24.12.2025 , 13:29

Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă, se observă cum o persoană se apropie fără ezitare de cârnaţii întinşi în faţa balconului de la parter, ia câteva bucăți și pleacă liniștită, ca și cum ar fi fost ale ei.

Totul se întâmplă în câteva secunde, înainte ca cineva să apuce să reacționeze.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

