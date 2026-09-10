O ţară din Europa, până acum lăudată pentru sistemul de educaţie, vrea să interzică folosirea telefoanele mobile atât din sălile de clasă, cât și în timpul pauzelor. Măsura vine după ce elevii au obținut cele mai slabe rezultate înregistrate vreodată la citire, matematică și științe în clasamentul internațional PISA.

Țara din Europa care interzice telefoanele mobile în școli după rezultatele slabe la testele PISA - Shutterstock

Guvernul danez, care va interzice utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 15 ani, vrea să interzică, de asemenea, telefoanele mobile în şcoli şi licee, a anunţat joi prim-ministrul Mette Frederiksen, scrie Agerpres care citează AFP.

"Acest guvern propune o interzicere totală a telefoanelor mobile", atât în sălile de clasă, cât şi în recreaţii, a declarat Frederiksen într-o conferinţă de presă.

Anunţul intervine în contextul în care rezultatele elevilor danezi au scăzut vertiginos în clasamentul internaţional PISA prezentat marţi, un studiu publicat la fiecare trei ani de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (OCDE) şi devenit un barometru global al performanţei sistemelor de educaţie.

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Cu un scor de 478, Danemarca se află imediat sub media europeană de 482 puncte.

"Rezultatele la citit, la matematică şi la ştiinţe sunt cele mai slabe măsurate vreodată", a reacţionat ministrul educaţiei, Magnus Heunicke, după anunţul de marţi al studiului PISA.

"Eu însămi sunt convinsă că rezultatele sunt strâns legate de faptul că, în Danemarca, avem unii dintre copiii cei mai conectaţi digital. Noi, adulţii, le-am permis copiilor şi tinerilor să petreacă mult prea multe ore în faţa unui ecran", a afirmat şefa guvernului.

Guvernul anterior condus de Mette Frederiksen luase deja în considerare să legifereze pe această temă, dar textul, care nu a mai fost dezbătut în Parlament, urmărea doar să oblige consiliile şcolilor să definească la nivel local regulile de eliminare a telefoanelor mobile din şcoli.