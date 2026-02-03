Antena Meniu Search
Bărbat de 48 de ani, reţinut pentru agresiune sexuală după ce a sărutat un băiat de 14 ani într-un autobuz

Un bărbat de 48 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Deva, după ce a agresat sexual un băiat de 14 ani. Incidentul a avut loc într-un mijloc de transport în comun, unde bărbatul l-a sărutat pe gură pe adolescent. Individul a repetat gestul la coborârea din autobuz.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 11:40
Bărbat de 48 de ani, reţinut pentru agresiune sexuală după ce a sărutat un băiat de 14 ani într-un autobuz Bărbat de 48 de ani, reţinut pentru agresiune sexuală după ce a sărutat un băiat de 14 ani într-un autobuz - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Mama băiatului a fost cea care a sesizat Poliţia în acest caz, potrivit News.ro.

"Poliţia Municipiului Deva a fost sesizată, în data de 2 februarie a.c., de către o femeie cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost abordat de către o persoană necunoscută, care l-ar fi agresat sexual. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că fapta s-ar fi petrecut în data de 28 ianuarie a.c., într-un mijloc de transport în comun, când minorul de 14 ani ar fi fost sărutat în zona gurii de către un bărbat, sub pretextul că este ziua sa. În momentul în care minorul ar fi coborât din mijlocul de transport, bărbatul ar fi coborât şi el şi i-ar fi strâns mâna în semn de rămas bun, moment în care l-ar fi sărutat din nou în zona gurii", a transmis, marţi, IPJ Hunedoara.

Conform cercetărilor, suspectul este un bărbat de 48 de ani, domiciliat în oraşul Geoagiu. El a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Deva, pentru agresiune sexuală asupra unui minor, şi a fost dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva.

