Rusia a lovit masiv Ucraina cu 70 de rachete, inclusiv 32 balistice, un record în război. Șeful NATO, la Kiev

Armistițiul energetic cerut de Donald Trump personal lui Vladimir Putin a expirat. Rușii au reluat noaptea trecută atacurile masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina, pe timp de ger, după o pauză de aproape o săptămână. Au lansat peste 70 de rachete și 400 de drone. Dintre acestea, 32 au fost rachete balistice Iskander, mult mai greu de interceptat de apărarea aeriană. Atacul a provocat daune semnificative centralelor electrice. Două cartiere din Kiev au fost lăsate fără încălzire. Între timp, şeful NATO a ajuns la Kiev într-o vizită neanunțată, iar Financial Times scrie că Ucraina, SUA și Europa au convenit asupra unui plan de răspuns în cazul în care Rusia ar încălca un posibil acord de pace.

În cursul nopții, Ucraina a fost supusă unui atac masiv cu drone și rachete, concentrat inițial asupra Kievului și Harkovului, unde s-au auzit numeroase explozii. Rusia a folosit 32 de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune Iskander într-un singur atac, cel mai mare astfel de atac de la începutul războiului, potrivit unor analişti.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a declarat pe X că temperatura în Ucraina a scăzut sub -20°C. "Putin a așteptat scăderea temperaturilor și a acumulat stocuri de drone și rachete pentru a-și continua atacurile de genocid împotriva poporului ucrainean. Nici eforturile diplomatice anticipate săptămâna aceasta la Abu Dhabi, nici promisiunile făcute Statelor Unite nu l-au împiedicat să continue teroarea împotriva populației civile în mijlocul celei mai aspre ierni. Avem de-a face cu teroriști care trebuie opriți cu forța. Lumea are instrumentele necesare: Consolidați apărarea antiaeriană a Ucrainei și reziliența energetică. Creșteți presiunea asupra Moscovei. Privați mașina de război rusă de venituri din energie și acces la tehnologie. Izolați regimul de la Kremlin. Opriți și confiscați petrolierele ilegale ale Rusiei. Putin trebuie să fie lăsat fără orice iluzie că poate obține ceva prin bombardamente, teroare și agresiune".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Rusia a atacat sectorul energetic al Ucrainei peste noapte. Centrale termice din Kiev, Harkov și Dnipro, lovite

Atacul din noaptea de 2 spre 3 februarie a vizat în principal infrastructura energetică din regiunile Kiev, Harkov, Dnipropetrovsk, Vinnița și Odesa, conform datelor oficiale transmise de Forțele Aeriene ale Ucrainei. Au fost vizate din nou centralele termice aparținând DTEK, cea mai mare companie energetică privată din Ucraina.

În total, rușii au folosit 4 rachete "Zirkon" / "Oniks", lansate din peninsula Crimeea; 32 de rachete balistice "Iskander-M" / S-300, lansate din regiunea Briansk (Rusia) și din Crimeea; 7 rachete de croazieră Kh-22 / Kh-32, lansate din spațiul aerian al regiunii Briansk (Rusia); 28 de rachete de croazieră Kh-101 / "Iskander-K", lansate din Marea Caspică și regiunea Kursk; precum și 450 de drone de atac Shahed, Gerbera și alte tipuri, lansate din mai multe direcții din Rusia (Briansk, Kursk, Orel, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk).

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Primarul Kievului, Vitalii Kliciko, a declarat că o clădire nelocuită și o grădiniță au fost lovite. Administrația militară a orașului a raportat lovituri asupra unei clădiri nelocuite în cartierul Desnănski, precum și asupra unui bloc de locuințe din cartierul Șevcenkovski.

Canalele militare ucrainene de pe Telegram susţin că una dintre țintele atacului a fost o substație de 750 kV care leagă Centrala Nucleară Rivne de Kiev și de regiunile centrale ale Ucrainei. Aceasta mai fusese avariată anterior și era considerată de experți una dintre principalele cauze ale crizei energetice din Kiev. În total peste 1000 de clădiri înalte din Kiev au fost lăsate fără încălzire.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Primarul Harkovului, Ihor Terehov, a anunțat că orașul a fost atacat timp de mai multe ore, în special infrastructura energetică. "Pagubele sunt grave. Vom fi nevoiți să luăm decizii dificile. Una dintre ele, deși forțată, este singura posibilă: pentru a preveni înghețarea rețelei, va trebui să golim agentul termic din sistemul de încălzire a 820 de clădiri racordate la una dintre cele mai mari centrale termice din oraș. Știu cât de greu este acest lucru pe un ger de -20°C, dar atacul fără precedent asupra infrastructurii critice nu ne lasă altă opțiune", a spus oficialul.

La rândul său, Kostiantin Nemîciov, fondatorul unității militare Kraken, a confirmat că centrala termică din Harkov a fost grav avariată. În Dnipro și zonele învecinate au fost raportate pagube la infrastructura energetică. Presa locală notează că ținta principală a atacului a fost Centrala Termoelectrică Pridneprovska.

Şeful NATO, Mark Rutte, a ajuns la Kiev

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit marţi dimineaţă la Kiev într-o vizită neanunțată. Volodimir Zelenski a publicat o înregistrare video din Piața Independenței, unde Rutte a participat la o ceremonie de omagiere a soldaților ucraineni căzuți în luptă. Şeful NATO a ţinut un discurs la deschiderea celei de-a 15-a sesiuni a Radei Supreme (parlamentul Ucrainei).

Săptămâna trecută, Rusia și Ucraina au declarat că au oprit atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți, însă nu au căzut de acord asupra duratei armistițiului. Kremlinul a anunţat că Trump i-a cerut lui Putin să nu bombardeze Kievul până la 1 februarie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ucraina, SUA și Europa, plan de răspuns în cazul în care Rusia ar încălca un posibil acord de pace

Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanşa un răspuns militar coordonat din partea Europei şi a SUA, relatează marţi Financial Times, citând surse informate despre discuţii.

Planul a fost discutat în mai multe rânduri în decembrie şi ianuarie între oficiali ucraineni, europeni şi americani şi ar implica un răspuns pe mai multe niveluri la orice încălcare a unui armistiţiu convenit de către Rusia, se arată în relatare. Emisari de la Kiev, Moscova şi Washington se vor întâlni la Abu Dhabi miercuri şi joi pentru discuţii care vizează încheierea războiului, a precizat Financial Times.

Conform propunerii, orice încălcare a armistiţiului de către Rusia ar declanşa un răspuns în termen de 24 de ore, începând cu un avertisment diplomatic şi, dacă este necesar, acţiuni din partea armatei ucrainene pentru a opri încălcarea, menţionează ziarul citat.

Dacă ostilităţile ar continua după această perioadă, propunerea ar trece la o a doua fază de intervenţie folosind forţe din aşa-numita 'Coaliţie a voinţei', care include mulţi membri ai UE şi Regatul Unit, Norvegia, Islanda şi Turcia, se arată în articol. Financial Times a adăugat că, în cazul unui atac extins, un răspuns coordonat din partea unei forţe susţinute de Occident, care să includă armata americană, ar fi declanşat la 72 de ore de la încălcarea iniţială.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰