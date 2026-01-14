Două foste angajate ale cântărețului spaniol Julio Iglesias, care au depus plângere împotriva acestuia, îl învinuiesc pe artist de fapte ce fac referire în special la 'hărțuire sexuală', 'trafic de persoane' și 'muncă forțată', potrivit organizațiilor Women's Link și Amnesty International, care le susțin, transmite miercuri AFP.

Julio Iglesias, acuzat de viol şi agresiune sexuală de două angajate: "Să nu uite că nu e invincibil" - Profimedia

"Laura și Rebeca (pseudonime, n.r.) ar fi suferit multiple forme de violență - sexuală, psihologică, fizică și economică - din partea lui Julio Iglesias în perioada ianuarie - octombrie 2021", au declarat aceste organizații în două comunicate emise separat, dar similare.

"La 5 ianuarie, Parchetul (spaniol) a fost informat despre fapte 'susceptibile să constituie un delict de trafic de persoane în scopul impunerii muncii forțate și servituții', 'încălcări ale libertății și integrității sexuale, cum ar fi hărțuirea sexuală', precum și un delict de vătămări corporale și încălcări ale drepturilor muncii", au continuat acestea.

În comunicatele Women's Link Worldwide și Amnesty International, reclamanta Rebeca a declarat că a mărturisit public și a depus o plângere împotriva lui Julio Iglesias pentru a face 'dreptate' și pentru a servi drept exemplu pentru celelalte persoane angajate ale cântărețului. "Vreau să le spun să fie puternice, să vorbească deschis, să nu uite că el nu e invincibil".

Articolul continuă după reclamă

"Se întâmpla aproape în fiecare seară", a spus Rebecca, susținând că ajunsese să se simtă "ca un automat" și incapabilă să refuze. După ce a părăsit locul de muncă, ea afirmă că s-a confruntat cu anxietate și depresie. Ulterior a avut nevoie de ajutor psihologic profesional, potrivit Agerpres.

Cea de-a doua femeie, Laura (nume fictiv), a lucrat ca fizioterapeut personal. Ea făcea parte dintr-un grup restrâns de angajate cu statut aparent privilegiat, denumite "signorinele". Cu toate acestea, ea susține că a fost victima atingerilor nedorite, a săruturilor forțate și a unor acte sexuale neconsimțite. S-a întâmplat inclusiv pe plajă și în piscină, la vila din Punta Cana.

Laura a mai menționat zile de muncă de până la 16 ore și o atmosferă tensionată, în care granițele personale nu erau respectate. În total, jurnaliștii au intervievat 15 foști angajați, ale căror relatări indică un tipar de abuz și comportamente degradante.

Julio Iglesias, acuzat de viol şi hărţuire sexuală de angajatele lui

Într-o investigație publicată marți de televiziunea americană Univision și de cotidianul spaniol elDiario.es, două femei - o fostă menajeră și o fostă fizioterapeută - afirmă că au fost victime ale agresiunilor sexuale și hărțuirii sexuale din partea celebrului cântăreț, la reședințele private ale acestuia din Republica Dominicană și Bahamas.

Una dintre ele descrie, de asemenea, fapte care ar putea fi clasificate drept violuri și a afirmat, de asemenea, că artistul și-a obligat angajatele să nu părăsească reședințele sale zile la rând, impunându-le condiții de muncă nedemne.

Julio Iglesias nu a răspuns numeroaselor solicitări de comentarii formulate de Univision și elDiario.es, au precizat acestea în investigația lor. De asemenea, el nu a răspuns AFP, care a încercat să-l contacteze marți.

Născut în 1943, Julio Iglesias și-a văzut cariera decolând în anii 1970, devenind artistul latino - și, fără îndoială, artistul spaniol - care a vândut cele mai multe discuri în lume, cu sute de milioane de albume vândute.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să donaţi sânge? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰