Un bărbat condamnat pentru agresiune sexuală asupra propriei fiice a fost prins într-o comună din județul Botoșani. Individiul a comis faptele în locuința familiei din Spania, unde urmează să fie extrădat. Agresiunile au avut loc în 2023 și 2025, pe când fata avea 15, respectiv 17 ani. De altfel, adolescenta a fost cea care a alertat poliția spaniolă şi a reclamat abuzurile.

de Angela Bertea

la 15.01.2026 , 14:24

Bărbatul are de executat o pedeapsă de 9 ani de închisoare. El a fost condamnat pentru agresiune sexuală asupra unui minor, iar victima ar fi chiar fica sa. El a fost găsit în localitatea de domiciliu, de altfel, pe numele său era emis un mandat de arestare european. Acesta este condamnat la 9 ani de închisoare.

Faptele pentru care este condamnat ar fi avut loc în anii 2023 și 2025. Potrivit datelor anchetei, agresiunile sexuale au fost sesizate polițiștilor chiar de către victima minoră. După pronunțarea sentinței, bărbatul în vârstă de 41 de ani ar fi fugit din Spania și s-ar fi refugiat în România, la finalul anului trecut.

A fost identificat, găsit, a ajuns în spatele gratilor, iar acum urmează să fie extradat în Spania pentru executarea pedepsei.

