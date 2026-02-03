Curs BNR, 3 februarie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 3 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3215 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 23 ianuarie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,9031 lei româneşti, şi mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5510 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0950 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 38,34 lei, gramul de aur ajungând să fie cotat la 683,2483 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰