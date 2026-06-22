Un bărbat de 48 de ani din judeţul Alba a fost reţinut de poliţişti după ce și-ar fi stropit partenera cu benzină şi ar fi ameninţat-o. În urma percheziţiilor efectuate la domiciliul său, oamenii legii au descoperit şi mai multe arme neletale deţinute ilegal, fiind emis totodată un ordin de protecţie provizoriu împotriva suspectului.

Bărbat din Alba, reținut după ce și-ar fi stropit partenera cu benzină și a amenințat-o - iStock

Un bărbat din Alba a fost reţinut după ce ar fi stropit-o cu benzină pe partenera sa şi i-ar adresat ameninţări, poliţiştii descoperind la domiciliul său şi mai multe arme neletale, deţinute ilegal, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Sebeş au luat măsura reţinerii faţă de un bărbat în vârstă de 48 de ani, din localitatea Petreşti, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

"Din cercetări a reieşit că, în cursul zilei de 21 iunie 2026, bărbatul, pe fondul consumului de alcool şi al unor discuţii purtate în contradictoriu, ar fi stropit-o cu benzină şi i-ar adresat ameninţări partenerei sale, în vârstă de 48 de ani, provocându-i acesteia o stare de temere", se menţionează în comunicat.

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În urma verificărilor efectuate la domiciliul bărbatului, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Sebeş, cu sprijinul poliţiştilor Serviciului de Investigaţii Criminale Sebeş şi al celor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, au identificat mai multe arme neletale pe care bărbatul le-a depozitat în garaj şi în autoturisme, acestea fiind deţinute ilegal.

Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, pentru o perioadă de cinci zile, bărbatului fiindu-i interzis să se apropie de partenera sa.