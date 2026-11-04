Un bărbat de 38 de ani, din localitatea Joița, județul Giurgiu, a fost arestat preventiv după ce s-a prezentat la postul de poliție din localitate conducând sub influența alcoolului un autoturism al cărui certificat de înmatriculare fusese retras. Acesta se afla deja sub control judiciar, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, potrivit Agerpres.

Un bărbat din Giurgiu, aflat sub control judiciar, s-a dus beat la Poliție cu o mașină cu talonul retras - Profimedia

"Un bărbat (...) s-a deplasat la postul de poliţie rurală din localitate, în vederea îndeplinirii obligaţiilor care îi revin, având în vedere faptul că acesta se afla sub măsura controlului judiciar. Din discuţiile purtate cu bărbatul în cauză a reieşit faptul că acesta s-ar fi deplasat la postul de poliţie cu autoturismul, iar din cauza faptului că emana halenă alcoolică, poliţiştii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la o unitate spitalicească, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în baza de bate, poliţiştii au constatat faptul că autoturismul în cauză figurează cu certificatul de înmatriculare retras din cauza inspecţiei tehnice periodice expirate", se arată într-un comunicat de presă transmis miercuri de IPJ Giurgiu.

Bărbatul a fost sancţionat cu amendă contravenţională de 1.946 de lei şi i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce, fiindu-i eliberată o dovadă fără drept de circulaţie. De asemenea, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, bărbatul fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, iar instanţa de judecată a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.