Un polițist de la Serviciul Rutier Timiș a fost lovit cu mașina de un șofer oprit pentru un control în trafic, după ce acesta a refuzat să se legitimeze. Incidentul s-a produs în momentul în care agentul a încercat să verifice numărul de înmatriculare al autoturismului. Șoferul a fugit de la fața locului, dar a fost ulterior identificat de autorități. Testele rapide au indicat prezența alcoolului și o posibilă influență a substanțelor interzise. Bărbatul este militar în cadrul ISU Timiș, iar ancheta a fost preluată de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara. Reprezentanții ISU Timiș au transmis un mesaj public prin care se delimitează de comportamentul angajatului, potrivit News.ro.

Un pompier din Timiș a lovit cu mașina un polițist care voia să-l legitimeze și a fugit. Șoferul era băut - Hepta

Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce poliţia instalase un filtru rutier în judeţul Timiş.

"La data de 22 noiembrie 2026, în jurul orei 01:40, poliţiştii Serviciului Rutier, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cadrul unei acţiuni de control şi supraveghere a traficului rutier, au instituit un filtru rutier pe raza localităţii Ianova, judeţul Timiş. Cu această ocazie, poliţiştii au oprit pentru control un autoturism, al cărui conducător auto a refuzat să se legitimeze şi să prezinte documentele solicitate. În momentul în care unul dintre poliţişti s-a deplasat în faţa autoturismului, pentru a observa numărul de înmatriculare şi a identifica vehiculul, conducătorul auto a pornit brusc de pe loc, acroşându-l pe poliţist", informează oficialii Poliţiei.

Poliţistul a mers la spital, pentru investigaţii de specialitate.

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Bărbatul aflat la volan a fost identificat în localitatea Săcălaz. El este un bărbat de 28 de ani, iar la momentul la care a fost găsit era sub influenţa alcoolului şi a drogurilor, după cum arată testele rapide.

"În urma testării specifice bărbatul avea o valoare de 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat, reieşind şi indicii cu privire la posibila prezenţă a unor substanţe psihoactive. Precizăm că rezultatul testării nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, bărbatul fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a eventualului consum de substanţe psihoactive", au transmis oficialii Poliţiei.

Autoturismul pe care acesta îl conducea a fost găsit în comuna Remetea Mare.

"În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de părăsirea locului accidentului şi vătămare corporală din culpă", subliniază sursa citată.

Reacția ISU Timiș

”În contextul informaţiilor apărute în spaţiul public care vizează un soldat din cadrul instituţiei noastre, precizăm că ne delimităm ferm de orice faptă şi de orice comportament care contravine legii, normelor de conduită profesională şi regulamentelor militare, astfel de fapte, în cazul în care sunt dovedite, fiind de natură să aducă atingere onoarei militare şi încrederii publice în instituţie”, a transmis ISU Timiş.

”Ne reafirmăm angajamentul pentru promovarea integrităţii, respectarea legii şi menţinerea standardelor morale şi profesionale care definesc atât statutul cadrelor militare, cât şi cel al soldaţilor şi gradaţilor profesionişti”, a precizat ISU Timiş.

Instituţia şi-a arătat disponibilitatea ”de a coopera cu autorităţile competente, în limitele atribuţiilor legale, pentru clarificarea tuturor aspectelor relevante”.