Femeie sechestrată de iubit la Botoşani. După ce a lovit-o, i-a furat telefonul şi bijuteriile

Un bărbat de 46 de ani din județul Botoșani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-a ținut partenera împotriva voinței ei într-o locuință și a agresat-o fizic, femeia având nevoie de îngrijiri medicale, informează News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat, duminică, faptul că pe numele unui bărbat de 46 de ani din comuna Stăuceni a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare, violenţă în familie, furt între membri de familie şi lipsire de libertate în mod ilegal.

"La data de 24 octombrie 2025, bărbatul s-ar fi deplasat la locuinţa concubinei sale, de 48 de ani, din aceeaşi localitate şi ar fi ameninţat-o pe aceasta cu acte de violenţă. Totodată, femeia ar fi fost ţinută împotriva voinţei sale într-un imobil din municipiul Botoşani şi ar fi fost agresată fizic de către bărbat, cauzându-i suferinţe fizice ce au necesitat îngrijiri medicale de specialitate. Mai mult decât atât, bărbatul ar fi sustras un telefon mobil şi mai multe bijuterii", au relatat poliţiştii.

Bărbatul a fost dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Botoşani pentru 24 de ore.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă place cum arată Catedrala Naţională? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰