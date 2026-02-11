Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Galerie foto Imagini de iarnă cu fauna sălbatică, surprinse de Romsilva în pădurile greu accesibile din Defileul Jiului

Imagini spectaculoase din inima naturii au fost publicate de Romsilva pe pagina oficială de Facebook, în urma unei acțiuni de patrulare și monitorizare desfășurate de angajații Direcției Silvice Gorj în zone greu accesibile ale Parcului Național Defileul Jiului.

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 09:32
Imagini de iarnă cu fauna sălbatică, surprinse de Romsilva în pădurile greu accesibile din Defileul Jiului - Facebook/ Romsilva Galerie (5)

Fotografiile, realizate de inginerul silvic Alin Brotea din cadrul Ocolului Silvic Runcu, arată fragmente din viața animalelor sălbatice în habitatul lor natural.

Conform informațiilor publicate, din cele aproape 9.500 de hectare ale parcului, 1.810 hectare sunt păduri aflate în proprietatea publică a statului, administrate de Ocolul Silvic Runcu. Acestea sunt încadrate în zona de protecție integrală, unde intervențiile umane nu sunt permise.

Fotografiile surprind o faună activă în decorul alb al iernii: cerbi și căprioare traversând în grup pădurea, o vulpe atentă în mijlocul drumului, sau un jder cățărat pe un trunchi de copac. Scenele reflectă comportamente obișnuite ale faunei în habitatul său natural.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Imaginile vin dintr-un areal izolat, unde accesul este dificil, iar aparițiile faunei sunt rareori surprinse.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

defileul jiului romsilva imagini animale salbatice
Înapoi la Homepage
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
Danemarca a trecut la iluminatul stradal roșu ca să rezolve o problemă. Care este aceasta
Danemarca a trecut la iluminatul stradal roșu ca să rezolve o problemă. Care este aceasta
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Comentarii


Întrebarea zilei
CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord?
Observator » Evenimente » Imagini de iarnă cu fauna sălbatică, surprinse de Romsilva în pădurile greu accesibile din Defileul Jiului