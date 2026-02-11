Galerie foto Imagini de iarnă cu fauna sălbatică, surprinse de Romsilva în pădurile greu accesibile din Defileul Jiului
Imagini spectaculoase din inima naturii au fost publicate de Romsilva pe pagina oficială de Facebook, în urma unei acțiuni de patrulare și monitorizare desfășurate de angajații Direcției Silvice Gorj în zone greu accesibile ale Parcului Național Defileul Jiului.
Fotografiile, realizate de inginerul silvic Alin Brotea din cadrul Ocolului Silvic Runcu, arată fragmente din viața animalelor sălbatice în habitatul lor natural.
Conform informațiilor publicate, din cele aproape 9.500 de hectare ale parcului, 1.810 hectare sunt păduri aflate în proprietatea publică a statului, administrate de Ocolul Silvic Runcu. Acestea sunt încadrate în zona de protecție integrală, unde intervențiile umane nu sunt permise.
Fotografiile surprind o faună activă în decorul alb al iernii: cerbi și căprioare traversând în grup pădurea, o vulpe atentă în mijlocul drumului, sau un jder cățărat pe un trunchi de copac. Scenele reflectă comportamente obișnuite ale faunei în habitatul său natural.
Imaginile vin dintr-un areal izolat, unde accesul este dificil, iar aparițiile faunei sunt rareori surprinse.
