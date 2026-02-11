Scene violente într-un bloc din Constanţa. Doi poliţişti au fost atacaţi de un bărbat în momentul în care au fost chemaţi de iubita acestuia pentru a aplana un conflict. După minute întregi de îmbrânceli, bărbatul a fost imobilizat, dus la poliţie şi, ulterior, la o clinică de psihiatrie. Tot el se apără: spune că poliţiştii ar fi acţionat ilegal şi vrea să îi dea în judecată.

Sunt scenele dure, surprinse în miez de noapte de o cameră de supraveghere din scara blocului din oraş. Bărbatul, cunoscut cu probleme psihice, iese din casă direct cu pumnii la bătaie. Urmează minute întregi de lovituri, timp în care agenţii încearcau să-l imobilizeze.

"Persoana în cauză a manifestat un comportament violent. A opus rezistenţă, a lovit colegii din patrulă. Riscul a fost real şi imediat", a declarat Victor Maftei, preşedintele sindicatului SIDEPOL Constanţa.

Chemaţi să aplaneze un conflict domestic

Cei doi poliţişti au fost chemaţi de iubita bărbatului, pentru a aplana un conflict ce avusese loc între ei cu ceva timp înainte. Potrivit agenţilor, individul ar fi ieşit din locuinţă şi i-a atacat fără motiv. După ce a fost încătuşat, agresorul a venit cu o altă versiune.

"Au pătruns ilegal. Au pus piciorul în casa mea, i-am avertizat de trei ori. Au pus şi mâinile, au oprit uşa să nu o pot închide. Şi de acolo a degenerat totul", spune atacatorul.

Mai mult, bărbatul acuză că poliţiştii au încercat să-l reducă la tăcere. "Au refuzat să-mi acorde un avocat din oficiu şi au preferat pur şi simplu să scape de mine şi să mă trimită la spitalul de psihiatrie", mai spune bărbatul.

Acuzaţiile sunt respinse de Poliţie. "Pe durata intervenţiei, poliţiştii nu au pătruns în interiorul locuinţei. Persoana a fost condusă la sediul Secţiei 2, unde a continuat să prezinte o stare de agitaţie psihomotorie şi în consecinţă, a fost solicitat un echipaj de ambulanţă, care l-au transportat la spitalul de psihiatrie", a declarat Andreea Ambroze - IPJ Constanţa.

În prezent, bărbatul este cercetat penal pentru ultraj.

