Începe să se facă lumină în cazul crimelor misterioase din Bulgaria, de la nici 200 de kilometri de noi. Rezultatele autopsiei în cazul celor trei bărbaţi găsiţi morţi în rulotă arată că unul dintre ei i-ar fi ucis pe ceilalţi doi, apoi şi-ar fi luat viaţa. Cât despre celelalte trei cadavre din cabană, autorităţile spun că bărbaţii şi-ar fi luat rămas bun unul de la celălalt înainte să moară. Tot ei ar fi incendiat încăperea. Cert e că cei care au trecut prin tabără spun că se discuta mult despre moarte drept soluţie la toate problemele şi că practicile budiste erau obligatorii.

Două crime urmate de sinucidere. Este pista spre care îşi îndreaptă acum atenţia anchetatorii bulgari în cazul celor trei bărbaţi găsiţi fără viaţă în rulotă, după publicarea rezultatelor autopsiei. Expertiza balistică sugerează şi că focurile, trei la număr, au fost trase cu un revolver.

"De asemena, în rulotă, poliţiştii au găsit şi un pistol Glock. Potrivit datelor Direcţiei Naţionale a Poliţiei, armele erau deţinute legal", a transmis Ivan Kanchev, reporter Nova.

Investigatorii de la sud de Dunăre i-au căutat vreme de o săptămână pe cei trei indivizi care dispăruseră în munţi. Au fost găsiţi fără viaţă la aproape 80 de kilometri de locul celorlalte orori.

Despre ceilalţi trei bărbaţi din cabană, autorităţile spun că şi-ar fi luat rămas bun unul de la celălalt înainte să moară.

Într-o altă filmare, pe timp de noapte, se vede cum cei trei dau foc clădirii. Scenele sunt filmate cu o zi înainte să fie găsiţi morţi.

"Putem spune că şi într-o investigaţie şi cealaltă, versiunile noastre principale pe care lucrăm sunt crimă cu sinucidere ulterioară sau sinucidere. S-a stabilit că nu există urme ale vreunei lupte. Nu sunt semne ale vreunei traume în afară de cele despre care vorbim, făcute de arme de foc", a declarat Natalia Nikolova, procuror.

Procurorii au reuşit să afle până acum că toţi cei care se cazau la cabană trebuiau să ia parte zilnic la fel şi fel de practici ritualice budiste. Au ridicat inclusiv mai multe cărţi religioase.

"Au fost găsite inclusiv cărţi cu tematică erotică, dar şi notiţe scrise despre purificare şi elevare spirituală prin practici sexuale", a transmis Ivan Kanchev, reporter Nova.

Persoanele familiarizate cu budismul neagă că astfel de lucruri fac parte din religia orientală.

Cei care au trecut pe-acolo au descris atmosfera de la cabană drept un mediu de "teribilă instabilitate mentală și disperare".

Anchetatorii bulgari nu au eliminat total nici celelalte direcţii de anchetă. E încă în picioare şi varianta ca cei şase să fi făcut parte dintr-o sectă.

