Bărbat din Botoşani, salvat după ce un mal de pământ s-a prăbuşit peste el în timp ce săpa o groapă în cimitir
Vineri, în timp ce săpa o groapă în cimitirul din localitatea Mlenăuţi, judeţul Botoşani, un bărbat de 47 de ani a fost surprins de un mal de pământ care s-a surpat. Bărbatul, blocat până la nivelul genunchilor, a fost scos de pompieri şi transportat la spital, scrie News.ro.
"Un bărbat de 47 de ani a fost salvat de pompierii militari şi voluntari după ce un mal de pământ s-a prăbuşit peste el. Evenimentul a avut loc în această după amiază în localitatea Mlenăuţi, comuna Hudeşti", a transmis, vineri, ISU Botoşani.
La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani, cu o autospecială de intervenţie, membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comună şi un echipaj din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă.
"Echipele de intervenţie au constatat că victima săpa o groapă în cimitirul din localitate, iar la un moment dat, malul s-a surpat, aceasta fiind blocată până la nivelul genunchilor", au precizat pompierii.
Bărbatul a fost extras în siguranţă, fiind predat echipajului medical pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, ulterior fiind transportat la spital.
