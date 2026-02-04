Un bărbat de 76 de ani din comuna Ulieşti a fost salvat din locuinţa sa, care fusese cuprinsă de un incendiu, de doi poliţişti care treceau prin zonă, în imobil explodând ulterior mai multe butelii, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.

Bărbat din Dâmboviţa, salvat dintr-o casă în flăcări de doi polițiști care treceau prin zonă - IPJ Dâmboviţa

"În cursul serii de 3 februarie, în jurul orei 18:00, poliţiştii din cadrul Secţiei 10 Poliţie Rurală Petreşti, în timp ce se deplasau pe o stradă din localitatea Ragu, comuna Ulieşti, au observat un incendiu izbucnit la o locuinţă. Fără a sta pe gânduri, inspectorul de poliţie Neacşu Gabriel şi agentul principal de poliţie Toader Andreea au intervenit imediat, verificând dacă în interiorul imobilului se aflau persoane aflate în pericol. Astfel, aceştia au identificat un bărbat în vârstă de 76 de ani, care prezenta arsuri la nivelul membrelor, pe care l-au evacuat de urgenţă din locuinţă, prevenind astfel agravarea stării sale", au transmis reprezentanţii IPJ Dâmboviţa, potrivit Agerpres.

După ce l-au scos pe bătrân din casa în flăcări, poliţiştii au întrerupt alimentarea cu energie electrică a imobilului şi au solicitat sprijinul echipajelor de pompieri.

Totodată, aceştia au reuşit să scoată din curtea imobilului un autoturism.

"La scurt timp după, în locuinţă au explodat trei butelii, confirmând gradul ridicat de pericol la care au fost expuşi victima şi poliţiştii (...). Îi felicităm pe poliţişti pentru reacţia rapidă şi implicarea de care au dat dovadă, demonstrând că meseria de poliţist înseamnă, înainte de toate, grijă faţă de oameni", mai transmite IPJ Dâmboviţa.

Bărbatul salvat de poliţişti a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

