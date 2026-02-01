Incendiu puternic azi noapte în Reşiţa. Două maşini parcate la scara unui bloc au ars până s-au făcut scrum. Focul a pornit la unul dintre autoturisme, iar flăcările puternice s-au extins rapid şi la cel de-al doilea. Pompierii au intervenit cu două autospeciale pentru stingerea incendiului însă maşinile au fost grav avariate. Una a ars în totalite, iar celalată în proporţie de 50 la sută. Poliţiştii investighează acum cazul, însă cel mai probabil focul a fost pus intenţionat.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii Detașamentului Reșița, cu două autospeciale de stingere. Incendiul a fost lichidat, însă flăcările au afectat și un al doilea autoturism, parcat în apropiere.

În urma incendiului, primul autoturism a fost distrus în totalitate, iar cel de-al doilea a fost afectat în proporție de aproximativ 50%, spun reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Din primele informaţii, incendiul ar fi fost provocat intenționat.

