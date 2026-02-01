Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Incendiu puternic în Reşiţa, după ce o maşină a luat foc în parcare. Flăcările s-au extins şi la altă maşină

Incendiu puternic azi noapte în Reşiţa. Două maşini parcate la scara unui bloc au ars până s-au făcut scrum. Focul a pornit la unul dintre autoturisme, iar flăcările puternice s-au extins rapid şi la cel de-al doilea. Pompierii au intervenit cu două autospeciale pentru stingerea incendiului însă maşinile au fost grav avariate. Una a ars în totalite, iar celalată în proporţie de 50 la sută. Poliţiştii investighează acum cazul, însă cel mai probabil focul a fost pus intenţionat.

de Redactia Observator

la 01.02.2026 , 13:39

La fața locului au intervenit de urgență pompierii Detașamentului Reșița, cu două autospeciale de stingere. Incendiul a fost lichidat, însă flăcările au afectat și un al doilea autoturism, parcat în apropiere.

În urma incendiului, primul autoturism a fost distrus în totalitate, iar cel de-al doilea a fost afectat în proporție de aproximativ 50%, spun reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Din primele informaţii, incendiul ar fi fost provocat intenționat.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu resita masini foc ancheta
Înapoi la Homepage
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! &#8220;Ce vă mai place să le numărați banii altora&#8221;
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Evenimente » Incendiu puternic în Reşiţa, după ce o maşină a luat foc în parcare. Flăcările s-au extins şi la altă maşină