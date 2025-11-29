Antena Meniu Search
Bărbat din Dolj, arestat preventiv pentru că şi-ar fi violat fiica vitregă în vârstă de 15 ani

Un bărbat în vârst de 43 de ani din judeţul Dolj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat că şi-a violat fiica vitregă de 15 ani. Raporturile sexuale ar fi avut loc în repetate rânduri.

Bărbat din Dolj, arestat preventiv pentru că şi-ar fi violat fiica vitregă în vârstă de 15 ani

"Poliţişti din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurală Poiana Mare au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 43 de ani, din comuna Desa, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor. În fapt, la data de 24 noiembrie a.c., ora 16.45, polițiștii au fost sesizați de o minoră, de 15 ani, din comuna Desa, cu privire la faptul că tatăl vitreg, de 45 de ani, ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta, în mai multe rânduri", se arată într-un comunicat al IPJ Dolj.  

Din cercetările efectuate de polițiști, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, s-a stabilit că bărbatul, profitând de starea de vulnerabilitate a fiicei vitrege, ar fi întreținut cu aceasta raporturi sexuale.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor și introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

În cursul zilei de vineri, 28 noiembrie, judecătorul de drepturi și libertăți și-a însușit propunerea procurorului de caz și a dispus mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului, pentru 30 de zile.

