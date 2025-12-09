Un tânăr de 23 de ani este cercetat, în arest la domiciliu, de poliţiştii şi procurorii DIICOT Craiova, după ce a violat în mod repetat o fată de 15 ani şi a realizat fotografii cu aceasta, pe care le-a stocat în telefonul mobil.

Tânăr de 23 de ani din Dolj, în arest la domiciliu după ce ar fi violat şi fotografiat o fată de 15 ani - Shutterstock / Imagine ilustrativă

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, marţi, că un bărbat de 23 de ani este cercetat pentru viol săvârşit asupra unui minor şi pornografie infantilă, ambele în formă continuată, potrivit News.ro

"Din probele administrate a rezultat că, pe parcursul anului 2024, persoana în cauză ar fi întreţinut raporturi şi acte de natură sexuală cu o persoană vătămată minoră (15 ani), context în care ar fi realizat cu telefonul mobil fotografii, pe care le-ar fi stocat în acelaşi dispozitiv", au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, el fiind prezentat Tribunalului Dolj care a decis ca acesta să fie arestat la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Procurorii DIICOT au formulat contestaţie la decizia Tribunalului Dolj.

