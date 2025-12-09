Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Tânăr de 23 de ani din Dolj, în arest la domiciliu după ce ar fi violat şi fotografiat o fată de 15 ani

Un tânăr de 23 de ani este cercetat, în arest la domiciliu, de poliţiştii şi procurorii DIICOT Craiova, după ce a violat în mod repetat o fată de 15 ani şi a realizat fotografii cu aceasta, pe care le-a stocat în telefonul mobil.

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 13:55
Tânăr de 23 de ani din Dolj, în arest la domiciliu după ce ar fi violat şi fotografiat o fată de 15 ani Tânăr de 23 de ani din Dolj, în arest la domiciliu după ce ar fi violat şi fotografiat o fată de 15 ani - Shutterstock / Imagine ilustrativă

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, marţi, că un bărbat de 23 de ani este cercetat pentru viol săvârşit asupra unui minor şi pornografie infantilă, ambele în formă continuată, potrivit News.ro

"Din probele administrate a rezultat că, pe parcursul anului 2024, persoana în cauză ar fi întreţinut raporturi şi acte de natură sexuală cu o persoană vătămată minoră (15 ani), context în care ar fi realizat cu telefonul mobil fotografii, pe care le-ar fi stocat în acelaşi dispozitiv", au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, el fiind prezentat Tribunalului Dolj care a decis ca acesta să fie arestat la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Procurorii DIICOT au formulat contestaţie la decizia Tribunalului Dolj.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dolj viol fotografii
Înapoi la Homepage
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
Donald Trump i-a desființat pe liderii europeni, într-un interviu incendiar. ”Sunt slabi. Nu știu ce să facă”
Donald Trump i-a desființat pe liderii europeni, într-un interviu incendiar. ”Sunt slabi. Nu știu ce să facă”
Cine sunt românii morți în Tenerife, în timp ce se aflau în vacanță. Unul dintre ei, o femeie, era mamă a doi copii
Cine sunt românii morți în Tenerife, în timp ce se aflau în vacanță. Unul dintre ei, o femeie, era mamă a doi copii
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual?
Observator » Evenimente » Tânăr de 23 de ani din Dolj, în arest la domiciliu după ce ar fi violat şi fotografiat o fată de 15 ani