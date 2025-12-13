Un fals preot din Galați, arestat acum patru ani pentru că a intrat în casele oamenilor să-i binecuvânteze de Bobotează, a revenit pe străzi. Acum face slujbe de pomenire şi adună donaţii de la cei care îi pică în plasă.

În urmă cu câteva săptămâni au apărut o serie de posteri pe site-urile de socializare în care oamenii atrăgeau atenția în ceea ce privește apariția lui Ionuț Chiriță, pe numele lui, în această zonă. Vorbim despre tânărul care în urmă cu 4 ani a fost arestat preventiv și apoi plasat sub control judiciar pentru infracțiuni precum înșelăciunea în formă continuă, fals și us de fals în documente oficiale și practicarea unei meserii fără drept.

Ionuț Chiriță slujeşte într-un lăcaș de cult care la ora actuală nu este recunoscut oficial de către Biserica Ortodoxă Română. Nici el ca preot nu este recunoscut oficial. Bărbatul a spus că practica această meserie în baza aderării la asociaţie religioasă

Oamenii care locuiesc în cartierul unde se află biserica sunt revoltați de apariția lăcașului de cult în zonă. În același timp sunt și oameni care participă la slujbe, care se țin cu ocazia tuturor sărbătorilor legale, așa cum se țin și în celelalte biserice ortodoxe române din țară.

