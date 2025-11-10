Antena Meniu Search
Femeie de 70 de ani, păcălită de un fals preot. A convins-o să plătească 800 de euro pentru vase și cuțite

O femeie în vârstă de 70 de ani a fost păcălită de un bărbat care s-a prezentat drept "preot". Acesta s-a oferit să o ducă acasă și a convins-o să cumpere vase și cuțite la suprapreţ. După ce a primit 800 de euro, bărbatul a părăsit locuința victimei. Autorul a fost identificat și este cercetat de polițiști sub coordonarea procurorului.

de Redactia Observator

la 10.11.2025 , 12:52
Femeie de 70 de ani, păcălită de un fals preot. A convins-o să plătească 800 de euro pentru vase și cuțite - Shutterstock / imagine ilustrativă

Polițiștii au stabilit că în cursul zilei de 31 octombrie 2025, în jurul orei 11:00, femeia, în vârstă de 70 de ani, se afla în zona centrală a municipiului Lupeni, când a fost abordată de un bărbat aflat la volanul unui autoturism. Acesta s-a recomandat ca "preot" și s-a oferit să o ducăpână acasă, spunând că dorește să îi dăruiască niște obiecte.

Ajuns la domiciliul femeii, bărbatul i-a prezentat mai multe cutii care conțineau oale și cuțite, convingând-o să plătească 800 de euro pentru două seturi de vase și trei seturi de cuțite.

După încasarea sumei, falsul preot a părăsit locuința.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lupeni, a fost identificat un bărbat de 29 de ani, din județul Mureș, bănuit de comiterea faptei. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale.

vase cutite inselaciune preot
