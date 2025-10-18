Bărbat din Sibiu, arestat preventiv pentru că şi-ar fi ucis mama în vârstă de 74 de ani

Crimă șocantă în Sibiu. Un bărbat de 54 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat că și-a ucis propria mamă, în vârstă de 74 de ani, pe fondul consumului de alcool, transmite Agerpres.

Un bărbat suspectat că şi-ar fi ucis mama a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a declarat procurorul şef al Secţiei judiciare, Dan Octavian Simion, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

"Se confirmă săvârşirea unui omor de către un inculpat în vârstă de 54 de ani asupra mamei sale, în vârstă de 74 de ani, cu care locuia, pe fondul consumului de alcool", a spus procurorul Dan Octavian Simion.

Potrivit sursei citate, femeia a decedat din cauza "asfixiei mecanice prin sugrumare".

